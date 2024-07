Het begint er steeds meer op te lijken dat Renault de Formule 1 zal verlaten als motorleverancier. Uitspraken van Bruno Famin tijdens de vrijdag voor de F1 Grand Prix van België hebben de geruchten alleen maar doen versterken. De Alpine-teambaas legt namelijk uit dat de consequentie van de nieuwe plannen is dat ze power units zullen moeten kopen in plaats van zelf ontwikkelen.

Het is algemeen bekend dat de Renault-krachtbron het minste vermogen heeft vergeleken met de Ferrari, Honda-RBPT en Mercedes en, onder andere om geld te besparen, overwoog Alpine daarom om het Renault-project te schrappen. Naar verluidt zou uitvoerend adviseur Flavio Briatore zijn mond voorbij hebben gepraat over een motordeal met Mercedes om Carlos Sainz naar Alpine te lokken. Het Franse team vreest voor een staking op de Renault-motorafdeling in Viry-Châtillon, aangezien de engineers daar alleen de verhalen in de media zouden zien. Famin laat nu echter weten dat er plannen zijn gemaakt die zijn gedeeld met Renault.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bestuurlijke chaos duurt voort: Famin vertrekt als teambaas bij het team van Alpine

Power unit kopen

"Het project dat begin deze week is gepresenteerd aan de woordvoerder van het personeel in Viry-Châtillon, is dat de middelen die we hebben, verplaatsen van de ene naar de andere kant," begon de teambaas, die overigens eind augustus die rol zal opgeven, vaag tegenover de aanwezige media op Spa-Francorchamps, geciteerd door Autosport. "De ene kant is de ontwikkeling van de Formule 1-power unit, die in Viry gemaakt wordt, en die middelen en vaardigheden worden toegewijd aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het merk, voor het nieuwe product van het merk. Eén van de consequenties van dit project, als het wordt geaccepteerd, is dat het Alpine F1-team dan power units moet kopen in plaats van zelf ontwikkelen. Maar dan hebben we wel meer middelen om vooruitgang te boeken met het merk en een andere power unit om mee te racen."

OOK INTERESSANT: 'Oliver Oakes gaat Bruno Famin vervangen als teambaas bij Alpine'

Voordelen wegen niet meer op tegen de kosten

"We weten allemaal dat we niet de beste motor hebben sinds 2014, maar het is wel een van de motoren die sinds 2014 het meest verbeterd is," vervolgde Famin." We staan momenteel niet bepaald bovenaan, maar de verbeteringen zijn erg goed geweest en het werk dat verricht wordt in Viry om de motor van 2026 te ontwikkelen is ongelooflijk." Toch ziet het ernaar uit dat de Renault-motor geschrapt gaat worden, aangezien de voordelen van het ontwikkelen van een eigen power unit niet meer opwegen tegen de kosten, en Alpine denkt dat het geld beter ergens anders kan worden besteed. "Als we een Ferrari- of een Mercedes-motor nemen, dan ben ik ervan overtuigd dat het helemaal goed gaat komen met de integratie, met dat gehele pakket. Dankzij de Formule 1 kunnen we het globale bewustzijn van het merk verder ontwikkelen, maar het project [om te veranderen wat er in Viry gebeurt], daar worden de middelen verschoven om het merk beter te ontwikkelen."

Gerelateerd