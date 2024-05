Hoe laat begint de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna?

Vandaag staat de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma, de zevende race van het seizoen 2024 en de eerste race van dit jaar in Europa. Hoe laat gaat de race in Italië precies van start?

Vorig jaar ging het weekend in Imola niet door vanwege de hevige regenval, waardoor het circuit deels onder water kwam te staan. Dit jaar was er voor het weekend ook slecht weer, maar zeker niet zo extreem als toen. Op vrijdag was het zonnig en droog en was het vooral Charles Leclerc die goed aan het weekend begon, met een eerste plaats tijdens de eerste en tweede vrije training. Max Verstappen en Red Bull Racing waren ondertussen zoekende.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen pakt uitgerekend in Imola achtste pole op rij, evenaart record Senna

Zaterdag in Imola

Net zoals de vrijdag verliep ook de zaterdag droog. Er waren echter wel crashes te noteren tijdens VT3, die op naam kwamen van Fernando Alonso en Sergio Pérez. Het was een sessie die door Piastri op P1 werd afgesloten voor Lando Norris en Sainz. Tijdens de kwalificatie was het echter weer de Verstappen-show, met P1 tijdens Q1, Q2 en Q3. Piastri eindigde tweede, maar kreeg een gridstraf. Daardoor begint Norris naast Verstappen op de eerste startrij. Ook Leclerc en Sainz schuiven op en maken van de tweede startrij een Ferrari-feestje. De top tien wordt afgemaakt door Piastri, Russell, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg.

OOK INTERESSANT: Piastri wordt drie plekken naar achteren gezet vanwege ophouden Magnussen

Hoe laat begint de race in Imola?

De komende maanden zullen de races, met uitzondering van Canada, vooral in de middag zijn. Te beginnen met deze zondag, want de Grand Prix van Emilia-Romagna begint iets over 15:00 uur. Om 15:00 uur gaan de lichten uit voor de opwarmronde van de coureurs, waarna het spektakel los kan barsten. Daarna zullen we in de rondjes die gaan volgen, weten of Verstappen zijn vijfde zege van 2024 boekt of dat er een andere coureur met de winst aan de haal gaat.

Gerelateerd