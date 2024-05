We zitten om 16:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. De Grand Prix van Emilia-Romagna is de zevende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 31e maal gehouden worden in het pittoreske Imola en voor de vierde keer als de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het is met een temperatuur van 26°C en zonneschijn prima weer. Daarnaast is er ook geen kans op regen. De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna gaat bijna van start. Gaat Ferrari de pole position pakken voor de tifosi, is McLaren de Scuderia te snel af of gaat Max Verstappen verrassen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

