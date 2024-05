McLaren deelt tik uit in chaotische derde training, Verstappen niet verder dan P6

Daar waar Ferrari op vrijdag nog kon knallen in Imola, lag die eer in de laatste training bij McLaren. Oscar Piastri was met een 1:15.529 de snelste coureur, voor teamgenoot Lando Norris. Daarachter stonden de beide Ferrari's en Max Verstappen moest genoegen nemen met P6.

De omstandigheden voor de derde en tevens laatste training waren optimaal te noemen. Zo scheen het zonnetje in de regio Emilia-Romagna met een strakblauwe lucht en daardoor was het gemiddeld zo'n 23 graden Celsius, met relatief weinig wind. De laatste training is voor diverse teams de sessie waarin de puntjes op 'I' worden gezet, qua afstelling. Vooral het team van Red Bull Racing had nog wat goed te maken, want op vrijdag waren er nog veel balansproblemen te bespeuren.

Openingsfase

Toen het licht om klokslag 12:30 uur op groen ging kwamen de McLaren's, Ferrari's, Aston Martin's en de beide Red Bull's direct de baan op. De Italiaanse brigade deed dat overigens met de rode banden, daar waar de anderen voor de gele en witte banden kozen. Na zo'n tien minuten stond Leclerc met een 1:16.281 dan ook bovenaan, voor teamgenoot Carlos Sainz die maar liefst 1,1 seconde toegaf op de tijd van de Monegask. Het kon overigens op gejuich rekenen van de toegestroomde Tifosi die op zaterdag in groten getale aanwezig was rondom het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Niet veel later was het Verstappen die met een 1:16.471 naar de tweede tijd sprong. De Nederlander zette die tijd echter neer op de gele band en gaf weliswaar twee tienden toe op Leclerc, maar die had het rondje op het zachtste rubber gereden. Het was dus een optimistisch teken voor Red Bull Racing, na een moeizame vrijdag.

Picking up where he left off 💪



Charles goes top on a 1:16.281 🔝#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/GURi3JkLmF — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Na zo'n twintig minuten kwam het hele veld de baan op. Mercedes zat er tijdens de eerste twee trainingen ook aardig bij, maar Russell zag na zijn eerste snelle ronde de zesde positie achter zijn naam staan en Hamilton kwam op zijn softbanden niet verder dan P13. Pijnlijker nog was de achterstand van de zevenvoudig kampioen op Sainz, die op dat moment bovenaan stond, dat was namelijk iets meer dan twee seconden.

Code rood: Alonso schuift van de baan

Met nog 35 minuten te gaan werd er ineens met de rode vlag gezwaaid. Het was Fernando Alonso die in de bandenstapels terug te vinden was en de linker achterband stond wat schuin op de auto. De Spanjaard verloor de AMR24 ingaande van de tweede Rivazza en kwam achterwaarts de muur in. Alonso was verder in orde en bood via de boordradio zijn excuses aan bij het team voor het gemaakte foutje. De marshals waren in topvorm, want het duurde slechts zes minuten voordat de baan weer werd vrijgegeven. Daardoor was er nog iets minder dan een half uur aan trainingstijd over.

🚩 Red Flag 🚩



Alonso's gone into the barriers. Fernando's out of the car and okay 👍#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rnhxplw5IV — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

McLaren heeft tempo, maar knoopt het nog niet aan elkaar

In de slotfase van de training werd de baan alsmaar sneller en het was Oscar Piastri, die dit weekend ook over de updates beschikt, die met nog twintig minuten te gaan op weg leek naar de snelste tijd. Na een paarse eerste sector en een groene tweede sector kwam hij echter kortstondig in de grindbak terecht en een derde plek was op dat moment het maximaal haalbare. De beide Red Bull's stonden op dat moment nog in de pitbox en hadden tot dat punt nog niet gebruik gemaakt van de rode sloffen.

Slotfase: kwalificatiesimulatie

Met nog acht minuten te gaan en dus in de absolute slotfase werd het toch nog druk op de baan. De kwalificatiesimulatie stond namelijk nog op het programma. De baan was wederom sneller geworden en het was Piastri die met een 1:15.529 naar de eerste plek sprong. Op dat moment waren er nog meer tijdsverbeteringen te zien, maar Pérez wist zijn RB20 niet op de baan te houden. De Mexicaan kwam net iets te gretig de Variante Alta in en ging rechtdoor de vangrails in en daarmee was zijn training voorbij.

De sessie kreeg een kortstondige rode vlag-situatie en met iets meer dan twee minuten te gaan, ging het licht toch weer op groen. Het zorgde voor een chaotische slotfase, want het hele veld wilde er nog wel even voor gaan zitten. Verstappen werd uiteindelijk op P6 afgevlagd, maar Norris kon zich nog verbeteren en sprong naar P2.

