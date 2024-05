Charles Leclerc kwam tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami net iets tekort om Max Verstappen van pole position af te houden, maar de Ferrari-coureur blijft optimistisch richting de hoofdrace van zondag. Volgens Leclerc heeft hij in de openingsfase twee kansen om het Verstappen moeilijk te maken. Dit vertelde hij na afloop bij de gridinterviews.

Iets meer dan een tiende kwam Leclerc tekort voor pole, maar de Monegask gaat absoluut niet bij de pakken neerzitten. Ferrari zit er namelijk goed bij, zo lieten ze ook eerder vandaag tijdens de Sprint in Miami al zien. In de korte race had Leclerc een goede start en kon hij Verstappen heel even onder druk zetten. Datzelfde wil hij morgen doen tijdens de Grand Prix. En als dat niet lukt, heeft hij ook nog een plan B om Verstappen onder druk te zetten. Leclerc onthulde zijn tactiek direct na afloop van de kwalificatie bij de gridinterviews. "Ik hoop dat we Max morgen iets meer onder druk kunnen zetten", zo zei hij.

Leclerc kwam net tekort voor pole in Miami

"Het voelde heel erg alsof we op de limiet zaten en het was heel close tot Q3, waar we in de tweede run twee tienden probeerden te vinden maar de banden begonnen op te geven in sector twee en drie", zo begon Leclerc zijn terugblik op de kwalificatie. "Ze werden wat te warm. Sector één voelde eigenlijk heel goed, maar in twee en drie verloren we teveel, dus dat is waar we vandaag wat tijd zijn verloren. De race is echter lang morgen en we hebben eerder vandaag laten zien dat we een goede pace hebben. Dus ik hoop dat we Max morgen onder iets meer druk kunnen zetten." En om het Verstappen lastig te maken in de beginfase, heeft Leclerc twee opties, zo verklapt hij.

Leclerc onthult twee opties om Verstappen aan te vallen

Wederom een goede start hebben en de Ferrari voorbij de Red Bull steken in bocht 1 is het ideale scenario. "Ja, en anders moeten we in zijn DRS blijven als we er in bocht één niet voorbij kunnen", zo onthult Leclerc ook gelijk zijn plan B. "De DRS is super krachtig hier, dus als we die verliezen in de eerste ronde is het heel lastig om er terug in te komen. Dus we moeten hem niet verliezen. Maar eerst moeten we een goede start hebben. Eerder vandaag was ie goed en morgen ga ik proberen een nog betere te hebben." Verstappen kan zijn borst dus alvast natmaken.

