FIA reageert op kritiek Verstappen en collega's, Andretti krijgt garantie | GPFans Recap

Lars Leeftink

Vrijdag 17 februari 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag reageerde de FIA op de commotie die is ontstaan na de mededeling dat politieke statements van coureurs in de Formule 1 goedgekeurd moeten worden door de FIA en op bepaalde momenten helemaal niet mogen, stelde Alpine oud-voetballer Zinédine Zidane aan als ambassadeur en lekte er een verhitte discussie tussen Christian Horner en Toto Wolff die volgende week in Drive to Survive te zien is. Dit en meer in de GPFans Recap van 17 februari.

Alpine verrast en kondigt voetballegende Zinédine Zidane aan als ambassadeur

Alpine heeft donderdagavond tijdens de livestream omtrent de onthulling van de nieuwe auto een bijzondere nieuwe ambassadeur van het Franse team aangekondigd. Franse voetballegende Zinédine Zidane kwam namelijk richting het einde van het ceremonie plots naar het podium en is in dienst van de renstal.

Verhitte discussie Horner en Wolff in Drive to Survive: "Verander je auto!"

Drive to Survive komt volgende week pas uit, maar nu zijn er al een paar bijzondere quotes gelekt door media die de serie al hebben gezien. Een discussie tussen Christian Horner, Toto Wolff en Mattia Binotto ligt daardoor al op straat.

FIA reageert op commotie rondom nieuwe reglementen politiek statements coureurs

De FIA heeft een statement naar buiten gebracht waarin het reageert op de ophef die is ontstaan rondom de nieuwe reglementen. Het gaat hierbij om mogelijke politieke statements van coureurs in 2023.

Haas kondigt als eerste team het schema voor de testdagen in Bahrein aan

Het team van Haas heeft al eerste de rijdersverdeling voor de wintertests in Bahrein bekend gemaakt. De Amerikaanse renstal heeft duidelijk gemaakt wanneer Kevin Magnussen en nieuwe coureur Nico Hülkenberg in actie komen tijdens de testdagen richting het nieuwe seizoen.

Alpine zal motoren leveren aan Andretti-Cadillac als ze de Formule 1 halen

Als Andretti-Cadillac de Formule 1 komt versterken als nieuw team, dan zal het Amerikaanse bedrijf motoren van Alpine gaan gebruiken. Laurent Rossi, CEO van Alpine, deed deze onthulling donderdag bij de lancering van de A523.

