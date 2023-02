Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 februari 2023 11:26 - Laatste update: 11:34

Alpine heeft donderdagavond tijdens de livestream omtrent de onthulling van de nieuwe auto een bijzondere nieuwe ambassadeur van het Franse team aangekondigd. Franse voetballegende Zinédine Zidane kwam namelijk richting het einde van het ceremonie plots naar het podium en is in dienst van de renstal.

Nadat we ons door een vrachtlading aan onnodige Alpine-reclames hadden weten te slaan, was het dan na zo'n tien minuten eindelijk tijd om te beginnen met de onthulling van de A523, het nieuwe wapenfeit van het Franse Alpine. Na lang wachten ging dan toch eindelijk de onthulling van start en na een aantal praatjes konden we eindelijk de nieuwe liveries van de Franse renstal zien. Net als in 2023 zijn er twee liveries gepresenteerd. Een standaard livery, die veel weg heeft van de vorige wagen. Daarnaast is er opnieuw een roze livery, waarmee de eerste drie races gereden wordt in de kleuren van sponsor BWT.

Artikel gaat verder onder video

Last but not least

De show an sich bood vervolgens weinig spektakel, al bleek uiteindelijk wel dat de Fransen het beste voor het laatst hadden bewaard. Richting het einde van de show werd namelijk een nieuwe ambassadeur naar het podium gehaald en dat bleek niemand minder dan de Franse voetballegende Zidane te zijn. Alpine-CEO Laurent Rossi stak zijn trotse gevoel niet onder stoelen of banken. "We hebben een sporticoon, iemand die groter is dan zijn sport en zelfs bijna groter dan het leven. Iemand die een hoop positieve verandering door de organisatie van Alpine gaat bewerkstelligen."

Korte reactie Zidane

Hij vervolgt: "Hij zal onze ambassadeur zijn en gaat ons helpen met onze sociale verantwoordelijkheden en het versterken van gelijke kansen in de motorsport en de auto-industrie. Hij gaat zijn ongelofelijke expertise en talent brengen. Zijn wil om te winnen is ongeëvenaard." Ook Zizou zelf reageerde even kort tegenover het Franse publiek. "Ik ben enorm blij om hier een geweldige avond door te brengen en zulke geweldige dingen te zien. Ik ben ook enorm blij om onderdeel van dit team te zijn", besluit hij.

