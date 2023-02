Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 februari 2023 12:15

Het team van Haas heeft al eerste de rijdersverdeling voor de wintertests in Bahrein bekend gemaakt. De Amerikaanse renstal heeft duidelijk gemaakt wanneer Kevin Magnussen en nieuwe coureur Nico Hülkenberg in actie komen tijdens de testdagen richting het nieuwe seizoen.

Over één week gaan op het Bahrein International Circuit in Sakhir de testdagen voor het komende Formule 1-seizoen van start, dus mogen we voor het eerst in 2023 de nieuwe bolides écht aan het werk zien. Verschillende factoren maken Bahrein een geschikte testlocatie. Zo bestaat het circuit uit een combinatie van langzame bochten, snelle bochten en lange rechte stukken. Daarnaast is de eilandstaat gastheer voor de eerste Grand Prix op zondag 5 maart, wat logistiek weer een voordeel met zich meebrengt.

De verdeling

Het team van Haas toonde dit seizoen als allereerste renstal de nieuwe kleuren van de livery voor het nieuwe seizoen en ook wat betreft de verdeling voor de testdagen zijn de Amerikanen er als eerste bij. Haas heeft besloten om de sessies elke dag op te delen tussen de twee coureurs. We rijden namelijk vanaf donderdag tot en met zaterdag elke dag een ochtend- en een middagsessie. Op donderdag neemt Hülkenberg de ochtend voor zijn rekening, waarna Magnussen in de middag achter het stuurtje kruipt. Deze rollen worden op vrijdag omgedraaid, waarna de verdeling op zaterdag dan weer hetzelfde is als op de donderdag.

Our schedule for pre-season testing in Bahrain next week is confirmed 🇧🇭#HaasF1 pic.twitter.com/G6sXftQapW — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 17, 2023

