Lars Leeftink

Vrijdag 17 februari 2023 14:49 - Laatste update: 14:51

Als Andretti-Cadillac de Formule 1 komt versterken als nieuw team, dan zal het Amerikaanse bedrijf motoren van Alpine gaan gebruiken. Laurent Rossi, CEO van Alpine, deed deze onthulling donderdag bij de lancering van de A523.

De FIA heeft officieel een proces gelanceerd dat ervoor zou kunnen zorgen dat nieuwe teams vanaf 2025 de Formule 1 kunnen versterken. Andretti Global en General Motors kondigden vorige maand aan dat ze hopen in de Formule 1 te strijden met een nieuw volledig Amerikaans team dat het merk Cadillac gebruikt en ten minste één coureur uit de Verenigde Staten in dienst heeft. Sindsdien hebben we echter amper meer iets vernomen over hoe het ervoor staat met deze poging. Een harde garantie van leverancier Alpine heeft het potentiële nieuwe team nu echter wel op zak.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff doet ook duit in het zakje rondom verbod op politieke statements FIA

Alpine

"We hebben afgesproken dat als ze hun licentie krijgen om in de Formule 1 te racen, we ze power units zullen geven", zei Rossi volgens Reuters. "Maar het is aan hen om te laten zien dat ze in de Formule 1 kunnen komen en daarvoor moeten ze alle onderdelen van het proces doorlopen. Het is aan hen om te bewijzen dat ze erbij horen en aan anderen om het te beoordelen. Als ze zich bij ons aansluiten, doen we dat graag. Als ze niet meedoen, betekent dat alles bij elkaar genomen dat het niet gelukt is."

Zorgen over Andretti

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zijn steun gegeven, maar andere Formule 1-teams hebben nog niet erg positief gereageerd op de plannen om de grid uit te breiden. Er bestaat bezorgdheid over de vermindering van alle beschikbare inkomsten en het inschrijfgeld voor een nieuw team. Sommigen zijn van mening dat het huidige bedrag (200 miljoen dollar) niet voldoende is om het inkomensverlies van de huidige teams bij de komst van een nieuwe team te compenseren. Andretti hekelde eigenaren van de huidige F1-teams en noemde ze 'hebzuchtig'. De opmerkingen zijn sindsdien bekritiseerd door F1-CEO Stefano Domenicali. De deadline voor het indienen van een officiële aanvraag bij de FIA is eind april. Een eventuele beslissing volgt dan voor 30 juni.