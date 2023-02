Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 februari 2023 13:54 - Laatste update: 14:03

Daar waar een hoop coureurs zich al hebben uitgesproken tegen de aanscherpingen rondom politieke statements van de FIA, bleef het vanuit de teambazen nog behoorlijk stil. Toto Wolff heeft nu echter besloten om ook zijn zegje te doen en hij opteert voor vrijheid aan de coureurs.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt.

Politieke statements

De heren laten het er voorlopig niet bij zitten en hebben al op allerlei manieren hun zorgen uitgesproken. Onder meer Hamilton, Sergio Pérez, Max Verstappen, Lando Norris en Alex Albon lieten zich al kritisch uit over de beslissing van het motorsportorgaan. Zoals gezegd lijkt met name Hamilton geraakt te worden door de aanscherpingen, daar hij met enige regelmaat bezig is met zaken naast de baan. Zijn teambaas neemt het voor hem op. "We moeten iedereen de kans geven om hun gedachten uit te spreken. Daarbij moet je wel respectvol zijn naar de ander", reageert de Oostenrijker.

Ben Sulayem

De Mercedes-teambaas reageert ook nog kort op het stapje opzij dat Mohammed Ben Sulayem heeft gezet bij de FIA. Na een reeks twijfelachtige momenten kwam het nieuws naar buiten dat Nikolas Tombazis een aantal van Ben Sulayem zijn verantwoordelijkheden overneemt. "Mohammed heeft een nieuwe brede organisatie neergezet met een nieuwe CEO, maar de Formule 1 heeft altijd heel dicht bij zijn hart gelegen. Ik denk dat we moeten zien hoe het zich gaat ontvouwen aan het begin van het seizoen."

