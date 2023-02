Lars Leeftink

Vrijdag 17 februari 2023 17:56 - Laatste update: 19:00

De FIA heeft een statement naar buiten gebracht waarin het reageert op de ophef die is ontstaan rondom de nieuwe reglementen. Het gaat hierbij om mogelijke politieke statements van coureurs in 2023.

Een tijdje geleden maakte de FIA bekend dat de coureurs die politieke statements willen maken, vanaf 2023 eerst goedkeuring van de FIA moeten krijgen voordat ze deze statements ook in de praktijk mogen uitvoeren. Hier kreeg het autosportorgaan veel kritiek voor, onder meer van mensenrechtenorganisaties, de politiek, de teambazen en de coureurs. De FIA heeft nu besloten met een statement en vooral duidelijkheid te komen. De nieuwe regels gelden op specifieke momenten tijdens een raceweekend, zoals de parade van de coureurs en het volkslied, tijdens activiteiten voor en na de race (zoals op het podium en in de afkoelingsruimte) en tijdens FIA-persconferenties (tenzij journalisten er vragen over stellen). Bij deze momenten zijn politiek statements dus niet toegestaan, tenzij de FIA ze goed heeft gekeurd.

Leidraad

Dit staat in een "Guidance Note" die de FIA naar buiten heeft gebracht. Een woordvoerder van de FIA zei tegen GPFans het volgende over de verduidelijking. "Voor deelnemers aan internationale wedstrijden is een leidraad verstrekt waarin de reikwijdte van de updates van de internationale sportcode van de FIA in december wordt uiteengezet. De updates bevestigen de jarenlange inzet van de FIA om de neutraliteit van de motorsport te beschermen, en zullen met name de neutraliteit waarborgen tijdens belangrijke momenten in alle motorsportcompetities, zoals podia, volksliederen en officiële activiteiten 'op het speelveld'. Er worden geen extra beperkingen opgelegd aan personen die hun mening uiten buiten deze momenten."

Wanneer overtreden de coureurs de regels? Als er volgens de FIA statements worden gemaakt "in de vorm van een beeld, symbool, gebaar, woord of handeling". Deze omvatten verwijzingen naar "politiek geassocieerde of politiek gevoelige personen, elk militair conflict of politiek geschil tussen naties, regio's, religies of gemeenschappen en specifieke etnische of inheemse gemeenschappen, of waargenomen discriminatie door de ene gemeenschap tegen de andere".

Geen wijziging

Volgens de woordvoerder is er geen verandering van de regels geweest omtrent politieke statements, maar heeft de FIA de coureurs met een 'afzonderlijke leidraad' er alleen aan herinnerd dat ze niet op eigen voet statements mogen maken. "De leidraad wijzigt artikel 12.2.1.n van de internationale sportcode van de FIA niet. Het was noodzakelijk een afzonderlijke leidraad op te stellen om de toepassing van de beginselen van neutraliteit in de vele verschillende motorsportdisciplines te vergemakkelijken." De FIA geeft aan dat coureurs buiten de aangegeven momenten zich gewoon mogen uiten over politieke kwesties.

