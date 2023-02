Lars Leeftink

Drive to Survive komt volgende week pas uit, maar nu zijn er al een paar bijzondere quotes gelekt door media die de serie al hebben gezien. Een discussie tussen Christian Horner, Toto Wolff en Mattia Binotto ligt daardoor al op straat.

Nextgen France heeft Drive to Survive namelijk al eerder kunnen bekijken en heeft wat interessante quotes gedeeld. De aanvaring tussen de teambazen is te zien in de tweede aflevering van de serie en duurt ongeveer twee minuten. In deze aflevering zien de fans hoe een bijeenkomst tussen de teambazen compleet uit de hand loop als het gaat over de problemen omtrent porpoising. Wolff komt bijeen met de teambazen en F1 CEO Stefano Domenicali om porpoising te bespreken, en geeft ze een ultimatum. "Ik hoor veel gepraat over porpoising, geruchten in de pers, e-mails die zogenaamd worden verstuurd. Ik kan u vertellen dat jullie allemaal een gevaarlijk spel spelen. Als een auto in de muur belandt omdat hij te stijf is of aan het stuiteren is, hebben jullie een probleem. Dan kom ik op jullie af."

Het blijkt het begin van een pittige discussie te zijn. Een discussie waar de camera's van Netflix gewoon bij mogen blijven. Horner, teambaas van Red Bull, vraagt namelijk of deze discussie buiten het beeld van de camera's gevoerd kan worden, maar Wolff wil hier niks van weten. "Nee, het kan me niet schelen. Als je denkt dat dit een klein prestatiespel is, zeg ik dat je het mis hebt." Vervolgens mengt Binotto, teambaas van Ferrari, zich in het gesprek door Wolff aan te spreken op het feit dat de veiligheid ook de verantwoordelijkheid van de teams is. "Toto, veiligheid is de verantwoordelijkheid van de teams, en dat omvat remmen, sturen, vering, etc." Het doet voor Wolff de emmer echter eerder overlopen dan dat het hem kalmeert.

Wolff geeft namelijk vervolgens aan dat ieder team in de Formule 1 wel een oplossing heeft gevonden en het wat kan limiteren, maar dat dit absoluut niet voldoende is om de veiligheid van de coureurs te garanderen. "Ieder van jullie heeft iets gedaan om het probleem te beperken, gefeliciteerd." Hier haakte Horner vervolgens weer scherp op in. "Verander je auto! Jij hebt een probleem, verander je f*cking auto." Uiteindelijk kwam de FIA met nieuwe reglementen vanaf de Grand Prix van België die porpoising moesten verminderen, en worden er in 2023 nog meer nieuwe reglementen doorgevoerd.