Dit waren de blunders en opmerkelijke momenten tijdens de 2023-onthullingen

De onthullingen van de auto's voor 2023 zitten erop en we weten inmiddels hoe de wagens eruit zien waarmee de coureurs in het komende seizoen de strijd aangaan. Niet elke onthulling verliep echter even vlekkeloos en we hebben een aantal opmerkelijke momenten en blunders de revue zien passeren. We zetten ze op een rij.

Het onthullen van de auto's en de bijbehorende livery is al jaren voor veel mensen het begin van het seizoen in de Formule 1. Daar waar de auto's pas tijdens de testdagen in Bahrein op de baan gaan komen en details van de auto zelf dan ook voor het eerst zichtbaar zullen zijn, stonden de afgelopen weken voornamelijk in het onthullen van de strijdkleuren én de wagens voor het nieuwe seizoen. Sommige teams - zoals Haas - doen dat middels een paar simpele Tweets. Andere teams - zoals Ferrari - pakten het grootst aan met een bijzondere onthulling op het circuit van Fiorano. Niet overal ging alles even lekker. We zetten het op een rijtje.

Het team van Red Bull Racing was als tweede aan de beurt en de Oostenrijkse renstal zette een vrij langdradige stream op het menu van de fans. Het duurde lang voor we de livery van 2023 te zien kregen, die bovendien vrijwel identiek was aan de wagen van 2022. Met name richting het einde van de stream liep het allemaal behoorlijk in de soep, toen gepoogd werd om Formule 1-CEO Stefano Domenicali aan te kondigen.

Uiteindelijk kwam het meest vreemde en amateuristisch ogende moment pas richting het einde van de stream naar voren. De host van de show kondigde namelijk in het bijzijn van onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Christian Horner en Daniel Ricciardo de naam van Domenicali, de grote baas van de Formule 1 aan. Dat duurde en duurde maar tijdens het wachten op de Italiaan, waarna men besloot te redden wat er te redden viel door op een ander onderwerp over te gaan. Later moest de presentator echter mededelen dat Domenicali überhaupt niet aanwezig bleek in New York, waarmee een amateuristische blunder geboren bleek.

Ook bij de lancering van de Alfa Romeo ging het allemaal niet bepaald van een leien dakje. Hoewel de auto vooraf niet gelekt was aan de buitenwereld, presteerde het team van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu het namelijk om zelf de wagen per ongeluk aan de buitenwereld te tonen. Tijdens het praatje voorafgaand aan de lancering verscheen de C43 meerdere keren groot op de schermen in de studio, waardoor de nieuwe livery werd verklapt voor het doek überhaupt van de wagen werd getrokken. Het was een ietwat ongelukkige start van het seizoen voor het in Zwitserland gevestigde team. Ook op de socials ging het helemaal los na het bijzondere incident.

Het team van Mercedes wist zeer lang verborgen te houden dat er dit jaar weer teruggeschakeld wordt naar de zwarte livery waarmee Lewis Hamilton in 2020 voor de zevende keer wereldkampioen werd, maar vlak voor het starten van de stream door de Duitse renstal ging het toch nog mis. Mercedes-sponsor Petronas hield even kort op het internet een korte teststream om te kijken of alles in orde was voor de lancering van een uurtje later.

De Maleisische hoofdsponsor van de Zilverpijlen deelde kortstondig een teststream op YouTube, waarin de nieuwe auto al in volle glorie te zien was. Dit moment werd direct door verschillende mensen vastgelegd en verspreid via social media. Zo was de - in het zwart gehulde - W14 al snel terug te vinden op onder meer Reddit en Twitter. Later bleek tijdens de daadwerkelijke onthulling van de W14 op het eigen kanaal van Mercedes dat zij inderdaad in 2023 opnieuw met een zwarte livery gaan rijden. Foutje!

Ten slotte pakken we nog de laatste onthulling van het team van Alpine op de donderdag. De liveshow, die vanaf 21:00 uur van start zou gaan op het kanaal van de Fransen, duurde maar en duurde maar. Ondertussen zaten we constant te kijken naar verschillende reclames van het Franse merk, waardoor het geduld van een hoop kijkers flink op de proef werd gesteld. Het was geen al te best begin van het jaar voor de Franse renstal en het zorgde dan ook voor de nodige vraagtekens op het internet van kijkers van de stream.

