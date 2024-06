In 2024 zijn er in F1 een recordaantal podiumplekken te veroveren voor de coureurs: 72. Dit dankzij de 24 races die dit seizoen verreden gaan worden. Een overzicht van alle coureurs die in 2024 een podiumplek hebben veroverd.

Vorig jaar kreeg Max Verstappen het voor elkaar om tijdens 21 van de 22 races op het podium te eindigen. Alleen in Singapore stond de Nederlander niet op het podium. Achter de Nederlander eindigde Sergio Pérez met negen podiumplekken op de tweede plaats, voor Fernando Alonso (acht podiumplekken), Lando Norris (zeven podiumplekken) en Charles Leclerc (zeven podiumplekken). Ook Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell, Esteban Ocon en Pierre Gasly stonden in 2023 op het podium. Hoe is dit in 2024?

Veel coureurs op het podium

Na acht races hebben we zes verschillende coureurs op het podium gezien. Daar waar we met twee zeges van Verstappen en een tweede plaats van Pérez begonnen, veranderde daarna alles. In Australië deden de coureurs met de rode pakken van Ferrari er nog eens een stapje bovenop, door met een knappe één-twee huiswaarts te keren. Ook Lando Norris mocht zich voor het eerst op het Red Bull-loze podium voegen.

In Japan keerden we weer terug naar de realiteit, zo zullen we maar zegge. Voorlopig lijken Verstappen, Pérez en Sainz de beste coureurs van dit seizoen en ook in Japan mochten zij weer met zijn drieën naar het podium. In China sloegen de 'grote drie' echter niet toe, want Sainz kwam niet verder dan de vierde stek en zag hoe Norris naar twee podiumbezoeken ging.

De Brit voegde daar in Miami nog een podium extra aan toe, al was dat er wel een met een zeer speciaal tintje: zijn eerste zege in de Formule 1 ooit. Verstappen ging door zijn P2 alleen aan de leiding, want Pérez was niet aanwezig. Leclerc overigens wel. In Imola stonden Verstappen, Norris en Leclerc wederom op het podium, alleen dit keer in een andere volgorde. Verstappen won de race, voor Norris en Leclerc. In Monaco was Verstappen niet op het podium te vinden. Leclerc wel, want hij won de race voor Piastri en Sainz. Voor Piastri was het zijn eerste podiumplek van 2024. Een raceweekend later, in Canada, stond George Russell voor het eerst in 2024 op het podium. Verstappen won de race in Montreal en Norris werd tweede, maar voor Russell was het met P3 eindelijk raak dit seizoen. In Spanje stond er weer een coureur voor het eerst in 2024 op het podium. Verstappen won de race en Norris werd tweede, maar Hamilton mocht eindelijk weer eens als derde het podium betreden na een race.

Podiumplaatsen 2024

Max Verstappen: 8

Lando Norris: 6

Charles Leclerc: 5

Sergio Pérez: 4

Carlos Sainz: 4

Oscar Piastri: 1

George Russell: 1

Lewis Hamilton: 1

