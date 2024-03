Carlos Sainz kent vooralsnog een zwaar weekend in Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur kampt met maagproblemen en voelt zich naar eigen zeggen nog altijd niet honderd procent.

Sainz liep op woensdagochtend gewoon de paddock in op het Jeddah Corniche Circuit, maar het team van Ferrari kwam niet veel later met het bericht dat de Spanjaard die dag niet aan zijn mediaverplichtingen zou voldoen. De 29-jarige coureur voelde zich niet goed en was daarom teruggegaan naar zijn hotel. Het was op donderdag lange tijd de vraag of hij tijdens de eerste vrije training in actie zou kunnen komen. Een kwartier voor de start van de sessie kwam Ferrari met het bericht dat Sainz gewoon in zou stappen.

Sainz geen honderd procent in Saoedi-Arabië

In de eerste oefensessie kwam Sainz met een 1.30.164 tot de zesde tijd. In de tweede vrije training bleef hij met een 1.29.455 steken op P7. Na afloop van de trainingsdag vertelt Sainz dat hij zich nog altijd niet helemaal lekker voelt: "Het was een hele moeilijke dag, nadat ik mij ziek heb gevoeld. De afgelopen 24 uur waren zwaar voor mij", klinkt het.

Hij vervolgt: "Vandaag draaide het erom om mezelf op de baan te krijgen en zoveel mogelijk over de auto te leren zonder mijzelf tot de limiet te pushen, want ik voelde mij nog niet ideaal. We hebben pet programma probleemloos af kunnen werken en hopelijk voel ik me morgen weer wat beter, al zal het geen honderd procent zijn. Hopelijk kan ik meer naar de limiet toewerken en goed presteren op zaterdag."

