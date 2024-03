Aston Martin-teambaas Mike Krack vertelt er alles aan te zullen Fernando Alonso na 2024 bij het team te laten blijven, zodra de Spanjaard voor zichzelf besloten heeft dat hij überhaupt verder wil in de Formule 1.

Fernando Alonso is met zijn 42 jaar bij uitstek de oudste coureur op de grid, maar de tweevoudig wereldkampioen doet qua performance niet onder aan de rest. In tegendeel, de Spanjaard is een van de best presterende rijders in het veld. Alonso voegde zich begin 2023 bij Aston Martin, nadat hij twee jaar eerder zijn rentree in de Formule 1 maakte bij het team van Alpine. In Frans dienstverband bleven de gedroomde prestaties uit, maar in het racing green reed de routinier afgelopen jaar meerdere keren naar het podium.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Fernando Alonso

Het is echter de vraag hoelang Alonso nog onderdeel van de grid uit zal blijven maken. De afgelopen weken heeft hij meerdere keren op laten tekenen dat hij nog voor zichzelf moet besluiten of hij na 2024 opnieuw een jaar wil opofferen om uit te komen op het hoogste niveau van de autosport. Daarnaast flirt hij regelmatig met Mercedes en Red Bull Racing: twee topteams met een nog in te vullen zitje voor vanaf 2025. Voor Aston Martin lijkt het dus geen zekerheid dat Alonso volgend jaar nog onderdeel van de line-up uit zal maken.

Alles aan doen

Teambaas Mike Krack wil er in ieder geval alles aan doen de Spanjaard aan boord te houden: "Ik denk dat Fernando nu verschillende keren heeft aangegeven dat hij eerst voor zichzelf zeker moet weten wat hij wil doen, want hij is een coureur die niet alleen wil deelnemen aan de Formule 1", klinkt het op de persconferentie voor de teams. "Als hij rijdt, wil hij vooraan staan. En de toewijding die daar voor nodig is... Ik denk dat hij daar zich heel bewust van is. Dus hij moet eerst beslissen of hij wil blijven. En als dat het geval is, zullen we er alles aan doen om hem bij ons te laten blijven."

