EA Sports maakt na speciale Verstappen-cover ook officiële cover 'F1 24' wereldkundig

Max Verstappen schittert op de cover van de Champions Edition van de nieuwe editie van de officiële Formule 1-game 'F1 24'. De volledige EA Sports-game komt uit op vrijdag 31 mei, maar fans van de game krijgen nu vast een voorproefje op de onthulling van de game op donderdag 18 april. Na de onthulling van de Champions Cover, is nu ook de officiële cover bekendgemaakt.

Het is voor Max Verstappen het tweede jaar op rij dat hij schittert op de cover van de officieel videogame van het 2024 FIA Formula One World Championship. Electronic Arts maakt vandaag in aanloop naar de release van de game de coversterren van de 2024-editie vast bekend. De drievoudig wereldkampioen uit Limburg staat vereeuwigd op de zogeheten Champions Edition.

EA Sports F1 24

Over de cover van de Champions Edition zegt EA Sports: "Drievoudig- en huidig wereldkampioen Max Verstappen van Oracle Red Bull Racing keert terug als het gezicht van de Champions Edition. De cover van deze speciale editie viert het succes van de jonge coureur en eert zijn prestaties met een foto die is geschoten tijdens de Grand Prix van Spanje in 2023. Het beeld vertegenwoordigt het winnen van de 2023 Formula One World Championship door Oracle Red Bull Racing en Max Verstappen." De volledige game wordt op vrijdag 31 mei uitgebracht voor Xbox, Playstation en PC. Bekijk de speciale Champions Edition cover met Verstappen hieronder.

EA SPORTS F1 24 Champions Edition cover

EA SPORTS F1 24 Champions Edition cover

EA SPORTS F1 24 Standard Edition cover

Later op de dinsdag was het dan eindelijk de beurt aan de 'gewone' cover van het spel, die wereldwijd in de winkels zal komen te liggen. Op de standaard cover van de game, de goedkoopste versie van F1 24, zien we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris staan. Vanaf vrijdag 31 mei kan het gloednieuwe racespel gespeeld worden.

