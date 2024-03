Christian Horner vertelt met na afloop van de Grand Prix van Bahrein met Jos Verstappen te hebben gesproken, en hoopt de situatie rondom zijn persoon nu achter zich te kunnen laten. De Red Bull Racing-teambaas is dan ook niet van plan actie te ondernemen naar aanleiding van de uitspraken van de Limburger.

De controverse rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner duurt voort in de Formule 1. In februari werd er een onafhankelijk onderzoek naar de Brit gestart vanwege ongewenst gedrag jegens een vrouwelijk teamlid, maar de klachten werden niet gegrond verklaard. Een dag na het bekendmaken van deze conclusie, werd er echter een anonieme mail rondgestuurd in de paddock waarin het vermeende bewijs - WhatsApp-gesprekken - te zien zou zijn. Jos Verstappen, die naar verluidt zelf een affaire zou hebben gehad met de vrouw in kwestie, liet zich vervolgens fel uit over de situatie rondom Horner. "Het kan niet doorgaan zoals het nu is. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt", klonk het andere in Bahrein.

Onrust binnen Red Bull Racing

De 'ruzie' tussen Horner en Verstappen senior zorgde logischerwijs voor nog meer olie op het vuur, alleen al omdat Max Verstappen door de media werd gevraagd naar de uitspraken van zijn vader, waardoor hij gedwongen werd een kant te kiezen. De drievoudig wereldkampioen vertelde dat hij en zijn vader een team zijn, en dat zijn vader geen leugenaar is. In Saoedi-Arabië verscheen Horner op de persconferentie voor de teams, en uiteraard waren de meeste vragen aan hem gericht. De Brit laat weten dat er inmiddels contact is geweest met Jos.

Horner wil het afsluiten

"Ik heb na afloop van de Grand Prix met Jos gesproken en hem uiteraard gefeliciteerd met de performance van zijn zoon", klinkt het. "Ik denk dat het het beste voor iedereen is dat we met zijn allen hebben afgesproken om nu verder te gaan, om te focussen op de toekomst. We zijn allebei erg geïnteresseerd in het beste uit zijn zoon halen en hem de beste auto te geven. Hij is het seizoen op de best mogelijke manier begonnen. Hij is een ongekend talent en hopelijk kunnen we hem een hele competitieve auto blijven geven." Op de vraag van Viaplay of hij dus geen actie gaat ondernemen naar aanleiding van de uitspraken van Verstappen senior, klinkt het: "Nee, absoluut niet."

