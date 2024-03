Max Verstappen is tevreden over de donderdag in Djedda. Verstappen maakte tijdens VT1 en VT2 vooral indruk met zijn race pace, maar heeft ook vertrouwen in de kwalificatie van vrijdag.

Max Verstappen werkte donderdag de eerste en de tweede vrije training af, twee sessies die in compleet andere omstandigheden verreden werden. Tijdens de eerste training lag de baantemperatuur 14 graden Celsius hoger dan tijdens VT2, die in dezelfde omstandigheden werd verreden als de kwalificatie en de race op vrijdag en zaterdag. Verstappen eindigde op P1 tijdens de eerste vrije training, terwijl hij tijdens VT2 derde eindigde achter onder meer Fernando Alonso. De Spanjaard maakte tijdens de kwalificatie runs indruk en eindigde de sessie op P1.

Verstappen na donderdag in Djedda

Bij F1TV blikt Verstappen terug op de donderdag in Djedda. "Het was over het algemeen best goed. Natuurlijk is VT1 wat glibberig, maar ze hebben het circuit best goed voorbereid. Het was niet te vies. De pace was best goed in de tweede vrije training, in zowel de korte als de lange run. We hebben weer veel geleerd. Er zijn altijd dingen die je beter kan doen over één rondje, maar sommige teams gebruiken ook meer vermogen zoals in Bahrein. Dat moeten we ook meenemen. In de longruns zag het er goed uit."

Kwalificatie vrijdag

Volgens Verstappen gaat het team de kwalificatie, de sessie waar het vorige week in Bahrein nog aardig spannend was, met vertrouwen tegemoet. ‘’Ik voel mij daar best goed over, maar het zal weer heel dichtbij elkaar zitten. Ik denk dat andere [teams] wat beter zijn over één ronde dan wij, maar onze wagen komt tot leven in de race." Dit bleek vorige week al, maar ook tijdens VT2. Verstappen reed rondjes 1.33.9 of 1.34.0, terwijl de rest op 1.34.5 of langzamer reed. De Nederlander lijkt daar net zoals vorige week een groot voordeel te hebben.

