Alonso topt tweede training in Djedda, Verstappen moet genoegen nemen met P3

Niemand minder dan Fernando Alonso wist de tweede vrije training met een 1:28.827 als snelste af te sluiten. In het kielzog van de Spanjaard sloot George Russell aan op twee tienden en Max Verstappen moest genoegen met de derde tijd.

De tweede training begon donderdagavond zo'n tien minuten later dan de sessie was ingepland en dat had te maken met wederom een losse putdeksel. Ook in Bahrein was het onderdeel de oorzaak van een vertraging, maar de tweede training begon slechts tien minuten later. De training was dé sessie om de kwalificatie te oefenen, want vrijdag vindt op hetzelfde tijdstip de kwalificatie plaats.

Openingsfase

Nadat het licht op groen ging in de pitstraat werd het meteen druk op de baan, want iedereen ging naar buiten. Valtteri Bottas was de eerste die even een momentje had, de Fin verremde zich in de eerste bocht, maar kon zijn weg uiteindelijk weer vervolgen. Fernando Alonso was de eerste tijdens de tweede training die onder de 1:30 kwam met een 1:29.846. Max Verstappen sloot aan op P2. Ondertussen gaf Sergio Pérez aan dat zijn RB20 nog flink aan het stuiteren was en daar had de Mexicaan toch flink wat last van.

Logan Sargeant takes evasive action to avoid a slow-moving Lewis Hamilton 😰#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/mAn3jpHLMd — Formula 1 (@F1) March 7, 2024

Verkeer

Lewis Hamilton kwam halverwege de training iets minder goed in het nieuws. Zo was hij met zijn W15 in zijn opwarmronde, maar Logan Sargeant moest er voorbij in zijn snelle ronde en de Brit kon lastig uitwijken. Uiteindelijk liet de wedstrijdleiding weten dat het momentje onderzocht zou gaan worden en dat gaat gebeuren na de training. Het verkeer werd later in de sessie sowieso een probleem. Zo zat Yuki Tsunoda even Alonso in de weg en Sainz moest even later ook uitwijken voor een collega.

Verstappen stelt orde op zaken

Na zo'n twintig minuten te hebben verreden sprong Verstappen met een 1:29.543 naar de eerste tijd. Daarmee was hij 17 duizendste sneller dan de Spaanse tweevoudig wereldkampioen. Carlos Sainz had op dat moment de derde tijd te pakken. Toch was het relatief rustig op de baan, want op Oscar Piastri en Daniel Ricciardo na stond iedereen in de pitbox. Uiteindelijk opende Alonso de kwalificatiesimulatie na zo'n dertig minuten. De Spanjaard zette een 1:28.827 op het bord en Charles Leclerc sloot aan op P2 met een achterstand van 0.353. Pérez was op dat moment de beste Red Bull op P3.

Slotfase

Met nog een kwartier te gaan had iedereen zijn kwalificatiesimulatie erop zitten en Alonso stond nog altijd bovenaan, George Russell was op dat moment doorgeschoven naar P2 en Verstappen kwam zo'n drie tienden tekort voor de snelste tijd en stond als derde op de tijdenlijst. Lance Stroll kreeg nog even de zwart witte-vlag voor het overschrijden van de track limits bij het opkomen van het rechte stuk, maar uiteindelijk werden de tijden niet meer verbeterd en dus was Alonso de snelste man.

