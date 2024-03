Max Verstappen is het raceweekend in Djedda goed begonnen. De Red Bull Racing-coureur liet in de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië met een ronde van 1:29.659 de snelste tijd noteren. Fernando Alonso moest vanaf de tweede plaats +0.186 seconde toegeven. Sergio Pérez klokte de derde tijd.

Na zowel de testdagen als een raceweekend in Bahrein te hebben afgewerkt, begonnen de F1-coureurs vandaag aan compleet andere baan, namelijk het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. Meerdere coureurs doken bij het begin van de eerste vrije training vrijwel direct naar buiten, maar dit gold niet voor Max Verstappen, die zoals wel vaker als één van de laatsten zijn auto de pitstraat uitreed. De regerend wereldkampioen begon op de harde band, net als onder meer teamgenoot Pérez, Leclerc, Hamilton en Alonso. In zijn eerste run ging Verstappen naar de derde tijd, terwijl Pérez de snelste tijd liet noteren. Dit was echter van korte duur, want de ene naar de andere coureur voerde het tempo - en zo ook de lat - verder op. Stroll nam daarbij iets te veel hooi op z'n vork, want de Canadees schampte de muur.

Snelle runs op de zachte banden

Nadat de coureurs op of de medium of de harde band hun runs hadden gedaan, stapte vrijwel iedereen - op een enkeling na - in het tweede gedeelte van de vrije training over naar de zachte variant. Hierdoor werden de tijden nog scherper gezet, met Verstappen op de kop. Op al enkele ronden oude rode sloffen liet hij een 1:29.659 noteren, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan nummer twee Russell. De Mercedes-coureur zette daarna wel een tandje bij, maar kwam alsnog tekort om Verstappen van de eerste plaats af te stoten. Minder rappe tijden zagen we bij de teams van Racing Bulls en Haas, dat met vier auto's onderaan de tijdenlijst te vinden was.

Alonso toont in slotfase spierballen en pakt P2

In de laatste fase van de training gingen verschillende coureurs er nog maar eens even goed voor zitten. Pérez reed zich in die fase na de tweede tijd, op twee tienden van zijn teamgenoot. Alonso liet pas in de slotfase de rode band onder zijn Aston Martin schroeven en wist hiermee Pérez uiteindelijk van die tweede positie te rijden. De Spanjaard moest nog enkel +0.186 seconde toegeven op Verstappen. Daarna veranderde er nog maar weinig aan de tijdenlijst, want de coureurs sloten de sessie af met long runs.

Verstappen sloot zodoende de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië af als snelste. Zijn tijd van 1:29.659 was voldoende om Alonso en Pérez achter zich te houden. De top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Russell, Leclerc, Sainz, Norris, Hamilton, Stroll en Albon. De rode lantaarn was voor het team van Haas, dat met twee coureurs onderaan de tijdenlijst bungelde. Daar moet wel bij gezegd worden dat zij ook poging deden op de soft band. Ricciardo was de coureur die op een alternatieve band, in dit geval de medium, het hoogst scoorde. De Australiër kwam in een veld met overwegend softs tot de twaalfde tijd.

Chequered flag! 🏁



FP1: TOP 10

Verstappen

Alonso

Perez

Russell

Leclerc

Sainz

Norris

Hamilton

Stroll

Albon#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/8yWRIw9SGl — Formula 1 (@F1) March 7, 2024

