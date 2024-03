Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez schaart zich achter teambaas Christian Horner, nadat Jos Verstappen in de media heeft op laten tekenen dat de Brit zijn functie bij het team neer zou moeten leggen.

De controverse rondom Christian Horner leek ten einde toen een onafhankelijk onderzoek naar zijn persoon, uitwees dat de Red Bull Racing-teambaas zich niet had schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De Brit zou zich ongepast hebben gedragen ten opzichte van een vrouwelijke collega binnen het team, maar dit werd op basis van het onderzoek verworpen. Daarmee werd er echter geen punt achter de soap gezet. Een dag nadat de onderzoeksconclusie werd gedeeld, ontving vrijwel iedereen in de paddock in Bahrein een anonieme mail waarin vermeend bewijs te zien zou zijn. Het ging hier om screenshots van WhatsAppgesprekken tussen Horner en de persoon in kwestie, maar de echtheid van deze afbeeldingen is niet geverifieerd.

Jos Verstappen botst met Christian Horner

Jos Verstappen gooide op zijn beurt ook olie op het vuur. De vader van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen liet optekenen dat Horner zijn functie als teambaas neer zou moeten leggen: "Zo lang hij blijft, heerst er spanning", klonk het tegenover Daily Mail. "Het team loopt het gevaar uit elkaar gescheurd te worden. Het kan zo niet langer, het zal exploderen. Hij speelt het slachtoffer, maar hij is degene die de problemen veroorzaakt." Naar verluidt zou Verstappen senior zelf ooit een affaire hebben gehad met de vrouw in kwestie. Maar hoe de vork precies in de steel zit, is inmiddels lastig meer te zeggen.

Feit is dat er onrust heerst binnen Red Bull Racing. En door de uitspraken van Jos, is Max in een positie gebracht waarin hij in de media een kant moesten kiezen tussen Horner en Verstappen senior. De 26-jarige Limburger vertelde dat hij en zijn vader een team zijn, en dat zijn vader geen leugenaar is. Daarmee lijkt de drievoudig wereldkampioen zich aan de kant van zijn vader te scharen. Al met al is het een zeer rommelige situatie.

Sergio Pérez steunt Red Bull-teambaas

Teammaat Sergio Pérez staat in ieder geval niet achter de uitspraken van Jos. In gesprek met de media in Saoedi-Arabië krijgt hij de vraag of Horner op de steun van de Mexicaan kan rekenen: "Ja, dat kan hij. En ik denk niet alleen mijn support, het hele team staat volledig achter hem", klinkt het. "Hij is vanzelfsprekend een heel belangrijk persoon binnen onze organisatie, en het werk dat hij door de jaren heeft geleverd heeft, spreekt voor zichzelf. Christian is een bepalende factor in deze organisatie en ik denk dat hij volledig gefocust is op het racen."

Pérez vervolgt: "Ik weet niet wat er aan de hand is. Aan het eind van de dag ben ik een coureur en daarom ben ik hier. Ik hou me niet bezig met politiek. Ik rij zo hard als ik kan in de auto en probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarna ga ik naar huis, want ik heb een leven buiten deze sport. Ik ben nooit echt onderdeel geweest van wat er aan de hand is, buiten de sport om. Dus mijn focus ligt bij het presteren op het circuit."

