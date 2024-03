Lewis Hamilton heeft zich uitgelaten over de uitspraken van Jos Verstappen aan het adres van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De Mercedes-coureur houdt zich enigszins op de vlakte, maar waarschuwt voor de invloed van ouders in topsport.

De controverse rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner duurt voort in de Formule 1. In februari werd er een onafhankelijk onderzoek naar de Brit gestart vanwege ongewenst gedrag jegens een vrouwelijk teamlid, maar de klachten werden niet gegrond verklaard. Een dag na het bekendmaken van deze conclusie, werd er echter een anonieme mail rondgestuurd in de paddock waarin het vermeende bewijs - WhatsApp-gesprekken - te zijn zou zijn. Jos Verstappen, de vader van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, liet zich vervolgens fel uit over de situatie rondom Horner. "Het kan niet doorgaan zoals het nu is. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt", klonk het andere.

Artikel gaat verder onder video

Akkefietje Horner en Verstappen senior

Het akkefietje tussen Horner en Verstappen senior zorgde logischerwijs voor nog meer olie op het vuur, alleen al omdat Max Verstappen door de media nu wordt gevraagd naar de uitspraken van zijn vader, waardoor hij gedwongen wordt een kant te kiezen. De 26-jarige Limburger lijkt zich achter zijn vader te scharen. Zo vertelde hij op woensdag onder andere dat "mijn vader geen leugenaar is." Hoe de vork ook in de steel zit, de onrust binnen Red Bull Racing is een gegeven. Ondertussen nemen geruchten dat Verstappen junior mogelijk naar Mercedes vertrekt als de rust niet snel wederkeert bij Red Bull Racing, steeds hardnekkigere vormen aan.

Hamilton reageert

En daarmee is ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton door de media bij het onderwerp betrokken. In Saoedi-Arabië wordt hij gevraagd naar de uitspraken van Jos: "Ik ken de details niet, dus ik weet niet waar hij dit op baseert", citeert The Mirror. "Maar aan het eind van de dag is hij geen onderdeel van het team, hij is een ouder. Het is dus gewoon een mening, maar het helpt niet mee." Over de invloed van ouders in topsport in het algemeen, zegt de 39-jarige coureur: "Ik denk dat het een dunne lijn is om te bewandelen. Het hangt ook van je relatie met je ouders af. Je ontmoet mensen met geweldige relaties met hun ouders, en dat zijn geweldige ouders, en dan zijn er mensen met slechte relaties. Dat zijn niet per se ouders die goed voor hen zijn geweest. Dus ik weet niet wat voor relatie hij [Verstappen] heeft."

Max Verstappen neemt het op voor vader Jos: "Weet zeker dat hij geen leugenaar is"

Eigen beslissingen nemen

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt over Verstappen zelf: "Je hoort hier en daar natuurlijk wat, maar Max is een volwassen man. Hij is een wereldkampioen, en ik weet zeker dat hij zijn eigen beslissingen kan nemen. Maar in onze wereld, als coureur, is het heel makkelijk om misleid te worden door mensen die in je oor fluisteren, en je misschien niet altijd de juiste weg opsturen. Ik zeg niet dat dat hier aan de hand is, want ze doen het geweldig. Maar ik weet dat het in de sport... Andere atleten waarmee ik gepraat heb, of het nu tennis is... Ik heb meegemaakt dat als je niet altijd de juiste begeleiding om je heen hebt, zorgt het er of voor dat je de verkeerde beslissing neemt, of dat je niet het beste kan zijn in wat je doet."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd