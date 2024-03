Max Verstappen heeft gereageerd op de vermeende clausule in zijn Red Bull Racing-contract, waarmee hij onder bepaalde omstandigheden aan het eind van ieder jaar bij het team zou kunnen vertrekken. Volgens de Nederlander staat er "zeker iets", maar staan dat soort dingen altijd in contracten.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is nog maar een week onderweg, maar met name naast de baan draait het hele circus al enige tijd op volle toeren. In februari startte Red Bull GmbH een onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, nadat de Brit werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De klachten werden niet gegrond verklaard, waarmee de kous af leek. Een dag later, op de dag van de vrije trainingen in Bahrein, werd er echter een anonieme e-mail verstuurd naar journalisten, teambazen en kopstukken in de Formule 1, met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de collega.

Akkefietje tussen Jos Verstappen en Christian Horner

Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, maakte vervolgens tegenover De Telegraaf zijn onvrede over de situatie duidelijk en liet optekenen dat het "op deze manier niet langer door kan gaan." Bij de Daily Mail deed de Limburger er nog een schepje bovenop: "Er heerst spanning zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen", klonk het. Een ruzie tussen Jos en Horner, en een gesprek tussen de vader van Max en Mercedes-teambaas Toto Wolff, zorgden vervolgens voor hardnekkige geruchten dat de drievoudig wereldkampioen vanaf volgend jaar voor de Zilverpijlen zou uitkomen, als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton.

Vermeende ontsnappingsclausule

Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij de Oostenrijkse grootmacht, maar vanuit de paddock klinken geluiden dat de drievoudig wereldkampioenschap over een clausule beschikt, waarmee hij onder bepaalde omstandigheden aan het eind van ieder jaar kan vertrekken. Voor de camera van Viaplay krijgt Verstappen de vraag hoe hij naar de onrust binnen het team kijkt: "Het is natuurlijk niet fijn dat er onrust is binnen het team. Het allerbelangrijkst voor ons is dat we ons op dit weekend gaan focussen, want de auto is natuurlijk top", klinkt het. "Daar draait het uiteindelijk om. Dat is het allerbelangrijkst, en we moeten ervoor zorgen dat dat zo blijft."

Max Verstappen neemt het op voor vader Jos: "Weet zeker dat hij geen leugenaar is"

De 26-jarige coureur leek zich op woensdag in Saoedi-Arabië aan de kant van Jos te scharen, door te zeggen dat "mijn vader geen leugenaar is." Gevraagd naar de vermeende clausule in zijn contract, klinkt het: "Ik heb een contract tot eind 2028. Zoals bij iedere andere coureur staan er denk ik altijd dingen in een contract, maar uiteindelijk blijft dat gewoon binnen het team. Dat staat ook in mijn contract, daar kan ik het niet over hebben. Er staat zeker iets, maar we hoeven niet in te gaan op wat dat precies is."

