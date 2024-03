Lewis Hamilton is, net als veel fans, wel klaar met het drama dat buiten het racen om plaatsvindt. In aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië vraagt de Mercedes-coureur, die teleurgesteld is om al die situaties zo te zien, om transparantie van iedereen in de koningsklasse.

De Formule 1 is afgelopen week begonnen aan een nieuw raceseizoen, maar dat racen lijkt momenteel overschaduwd te worden door controverse. Er is natuurlijk de situatie omtrent Christian Horner die werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een onafhankelijk onderzoek werd de klacht door Red Bull GmbH afgewezen, maar daarmee was het nog niet gedaan. Er lekte foto's uit van vermeende Whatsapp-gesprekken, er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, en er zijn geruchten ontstaan dat Max Verstappen daarom richting Mercedes zal vertrekken. Daarnaast ligt ook Mohammed Ben Sulayem onder vuur. De president van de FIA wordt door de autosportbond onderzocht voor het mogelijk bemoeien met het eindresultaat van de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit vorig jaar. Hij zou het toen niet eens zijn geweest met een straf voor Fernando Alonso. Daarnaast zou Ben Sulayem een poging hebben gewaagd de Grand Prix van Las Vegas te annuleren door officials te vertellen dat het stratencircuit niet mocht worden goedgekeurd.

Ziet er niet goed uit voor de buitenwereld

"Als iemand die van de sport houdt, is het zeker teleurstellend om te zien wat er momenteel gebeurt," legde Hamilton uit tegenover de aanwezige media in Djedda. "Het ziet er voor de buitenwereld niet goed uit. Ik denk dat het een heel erg belangrijk moment is voor de sport om echt te laten zien dat het zich vasthoudt aan haar waarden en zich verantwoordelijk houdt voor onze acties. En het is denk ik echt een doorslaggevend moment voor de sport wat betreft we laten zien aan de wereld en hoe we daarmee omgaan. En tot op dit punt wordt dat niet echt goed gedaan. Transparantie is echt de sleutel. En ik hoop echt heel erg om voortaan daarin vooruitgang te zien. Ik hoop niet dat het een jaar is dat zo door blijft gaan. Het schijnt echter wel een licht op sommige problemen die we hebben binnen de sport."

George Russell sluit zich bij Hamilton aan: "We willen alle fouten zien en totale transparantie krijgen. We zijn hier allemaal om te racen. We willen een eerlijk en gelijk speelveld, zodat we kunnen laten zien wat we kunnen doen," aldus de Mercedes-teamgenoot van Hamilton en de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association.

