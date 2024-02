Christian Horner zou worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarom is Red Bull anderhalve week geleden een onderzoek gestart naar de teambaas van Red Bull Racing. Horner ontkent alle beschuldigingen en werkt mee aan het onderzoek. Max Verstappen heeft nu op de situatie gereageerd.

Sinds het onderzoek loopt, komen er hier en daar berichten over naar buiten, maar wat er nou precies speelt, is niet helemaal bekend. Er wordt naast het grensoverschrijdend gedrag ook gesproken over een beschadigde relatie met de familie Verstappen en een mogelijke machtsstrijd tussen de Thaise en Oostenrijkse aandeelhouders van de energydrankfabrikant. "Ik ontken echt alle beschuldigingen die er tegen mij zijn geuit, maar ik werk natuurlijk mee aan het onderzoek, waarvan ik hoop dat het snel zal worden afgerond," zo schepte Horner meer duidelijkheid over de situatie tegenover Sky Sports F1. "We zijn één team en één groep. De steun vanuit de aandeelhouders is fenomenaal en zonder die steun zouden we hier niet staan."

Relatie tussen Verstappen en Horner niet anders

Verstappen heeft nu voor het eerst gereageerd op het lopende onderzoek. "Het is hetzelfde als altijd, dat kan ik je vertellen," zo liet de regerend wereldkampioen weten tegenover de aanwezige media bij de lancering van de RB20. "Ik weet niet wie er graag dat soort dingen schrijft, maar tussen mij en Christian is het zoals altijd." Volgens Max is er dus geen sprake van drama tussen de teambaas en de familie Verstappen. Horner gaf eerder toe dat het onderzoek voor hem wel afleidend is, maar Verstappen kijkt vooral uit naar het aankomende Formule 1-seizoen. "Van mijn kant, ik ben heel erg gefocust op fit zijn en klaar zijn om de auto te besturen. Over dingen discussiëren met de engineers, dat is wat je wil doen. Daarbij draait mijn leven niet alleen maar om Formule 1. Ik denk liever niet teveel aan F1 buiten mijn geplande trainingen."

Horner belangrijk voor Red Bull

"Er zijn veel dingen die op de achtergrond gebeuren voor mij, en ook [met betrekking tot] wat ik wil doen in de toekomst," vervolgde Verstappen. "Daarnaast heb ik aan de virtuele kant [het simracen] een boel dingen waar ik mee bezig ben, dus ik heb het druk genoeg." Ook ploegmaat Sergio Pérez reageerde tegenover de aanwezige media op de situatie: "Natuurlijk zijn er een aantal dingen, maar het allerbelangrijkste is dat we bij elkaar blijven als een team, goed samenwerken aan ons hoofddoel, en onthouden dat we hier zijn om te racen en dat we ervan houden en dat we gewoon samen gaan racen. We weten dat Christian een belangrijke pion is binnen onze organisatie."