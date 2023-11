Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 14:29

Max Verstappen komt met plezier naar Abu Dhabi voor een Formule 1-race, maar zou graag zien dat er wat minder off camber-bochten op het circuit zouden liggen. Deze dragen niet bij aan het racen, aldus de Nederlander.

Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi vormt alweer enige tijd het decor voor de seizoensafsluiter van de Formule 1. Het evenement heeft regelmatig spectaculaire races voortgebracht, al waren er ook edities om snel weer te vergeten. Max Verstappen komt er in ieder geval graag: "Ik heb natuurlijk mijn favoriete circuits, maar ik vind het niet erg om hier te komen. Het is erg relaxed. Ik denk dat dat ook met het einde van het jaar te maken heeft. Fijne temperaturen, fijne mensen", klinkt het.

Off camber-bochten

Wel zou het circuit wat aanpassingen kunnen gebruiken: "En het circuit zelf? Het enige wat ik graag anders zou zien zijn de off camber-bochten. Dat helpt het racen niet." Off camber-bochten lopen over de breedte schuin af, waardoor het vaak moeilijk is om grip te vinden. "Meer bochten met een banking zouden helpen. Rondom het hotel zouden ze de bochten een banking moeten geven, in plaats van off camber. In bocht zeven verlies je altijd wat, met name als je achter ligt. Dan verlies je veel grip, dus ook die bocht zou wat banking kunnen gebruiken. Dat zou helpen", aldus Verstappen.