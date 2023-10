Vincent Bruins

Woensdag 11 oktober 2023 14:59 - Laatste update: 15:18

McLaren heeft een belangrijke mijlpaal behaald in de Formule 1. De renstal uit Woking scoorde namelijk haar vijfhonderdste podium tijdens de Grand Prix van Qatar.

McLaren maakte een ontzettend goed weekend mee op het Lusail International Circuit. Oscar Piastri won de Sprint op de zaterdag al voor Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris. De papayakleurige bolides moesten de zondagsrace echter aanvangen van posities zes en tien. Maar de crash tussen de Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en George Russell opende de deur voor Piastri om meteen de tweede positie te pakken en daar bleef hij dan ook. Norris had de snelheid om in de top vijf terecht te komen en mede dankzij een foutje van Fernando Alonso schoof de Brit uiteindelijk op naar de derde stek.

Het team dat in 1963 werd opgericht en sinds 1966 meedoet aan de koningsklasse van de autosport, behaalde podiums nummer 500 en 501 in Qatar dankzij de geweldige prestaties van Piastri en Norris. Wie een belangrijke rol heeft gespeeld in het binnenslepen van al die trofeeën, is Jenson Button. De Brit werd in 2009 wereldkampioen met Brawn GP, voordat hij een contract tekende bij McLaren. Van 2010 tot en met 2016 verdiende hij maar liefst 26 podiums waarvan acht overwinningen. Om de mijlpaal van 500 podiums te vieren, had McLaren een mooi plaatje gemaakt om te delen op sociale media. Helaas waren ze een coureur vergeten: Button. De voormalig teamgenoot van onder andere Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Fernando Alonso zag de humor er wel van in en reageerde: "Mijn 26 podiums tellen voor jullie duidelijk niet mee, dus het zijn er pas 475!"

My 26 podiums for you guys obviously don’t count so it’s only 475! — Jenson Button (@JensonButton) October 9, 2023

Alle podiums op een rijtje

Qua aantal podiums is Button de op zes na meest succesvolle coureur van McLaren. Alain Prost staat met 63 bovenaan, maar de viervoudig wereldkampioen heeft wel weer vijf overwinningen minder gepakt voor het Britse team dan Ayrton Senna. Ook David Coulthard, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen speelde een grote rol in de geschiedenis van het team dat ooit was opgericht door Bruce McLaren.