Lars Leeftink

Zaterdag 30 september 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag openbaarde Karun Chandhok dat Lando Norris bij de drie topteams bovenaan het verlanglijstje staat, liet Peter Windsor weten dat hij zich niet kan herkennen in de algemene informatie over de strenge opvoeding van Jos Verstappen, werd bekend dat Toyota voorlopig nog niet van plan is terug te keren in de koningsklasse en ging Adrian Newey in op het verrassende concept van Mercedes begin 2022. Dit is de GPFans Recap van 30 september.

Chandhok: "Norris staat hoog op het lijstje bij Red Bull, Mercedes en Ferrari"

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, beweert dat Lando Norris hoog op het lijstje staat van de drie teams die al jaren de Formule 1 domineren: Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Norris heeft nog contract bij McLaren tot eind 2025, waardoor teams dus wel in onderhandeling moeten met het huidige team van de Brit. Meer lezen? Klik hier!

Newey wijst naar 'zeropods' van Mercedes: "Hadden wij iets over het hoofd gezien?"

Begin 2022, toen een nieuwe tijdperk in de Formule 1 begon, waren er drie concepten te zien. Zo was Red Bull een eigen weg ingeslagen, Ferrari kwam met de zogeheten 'badkuip'-sidepods en Mercedes koos voor de 'zeropods'. Het concept van Red Bull bleek het populairst en tevens meest succesvol te zijn. Adrian Newey heeft het concept van Mercedes overwogen, maar legt in de Beyond the Grid-podcast uit waarom Red Bull in haar eigen koers bleef geloven. Meer lezen? Klik hier!

Tim Coronel uit zijn zorgen over Red Bull Ford: "Ik hou mijn hart vast voor 2026"

Tim Coronel zegt dat het misschien nog wel even kan duren voordat Red Bull samen met Ford succesvol gaat zijn op het gebied van motoren. De twee partijen gaan in 2026 officieel samen van start in de Formule 1 en de Amerikaanse partij zal de succesvolle Honda-motor moeten gaan opvolgen. Meer lezen? Klik hier!

Windsor ziet in Piastri in potentie concurrent van Verstappen: "Net zoveel natuurtalent"

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, kan de coureurs die Max Verstappen niet als teamgenoot zou willen hebben zo aanwijzen. Toch denkt de Brit wel dat er iemand is die qua talent de Nederlander kan evenaren. Meer lezen? Klik hier!

Windsor gelooft niets van 'te strenge' aanpak Jos bij zoon Max: "Leuke en grappige man"

De afgelopen jaren is er steeds meer informatie bekend geworden over de aanpak die Jos Verstappen erop nahield bij zoon Max. Daarin was de voormalig Arrows-coureur niet mild en probeerde hij altijd het maximale uit zijn zoon te halen, zodat de fouten die hij in zijn carrière maakte, niet bij Verstappen junior zouden voorkomen. Volgens sommigen was dat traject misschien wel te streng, al schaart Peter Windsor die kritiek onder de noemer 'roddels'. Meer lezen? Klik hier!

Interesse Toyota in Formule 1 lijkt te groeien, maar terugkeer is nog niet aan de orde

Het lijkt er voorlopig niet op dat, ondanks dat het Japanse Toyota de interesse in de Formule 1 weer heeft teruggevonden, de Formule 1 snel een terugkeer hoeft te verwachten. In Suzuka kondigde het team van McLaren aan dat Toyota-junior Ryo Hirakawa volgend seizoen als reservecoureur bij het team wordt gestald en het lijkt onderdeel van een groter plan te zijn, hoewel Toyota-adviseur Kazuki Nakajima de gedachte van een terugkeer bij Motorsport.com nog stellig ontkent. Meer lezen? Klik hier!