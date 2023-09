Remy Ramjiawan

Volgens Tim Coronel kan het misschien nog wel even duren voordat Red Bull samen met Ford succesvol zal zijn. De twee partijen gaan in 2026 officieel samen van start in de Formule 1 en de Amerikaanse partij zal de succesvolle Honda-motor moeten gaan opvolgen.

Aan de combinatie Red Bull Racing en Honda komt aan het einde van 2025 een eind. De Japanse partij trok eind 2021 de stekker uit de samenwerking, het wilde zich gaan richten op de elektrificatie. Achter de schermen is Honda overigens nooit echt weggeweest, want tot de dag van vandaag komen de power units van Red Bull, maar ook van AlphaTauri, nog steeds uit Japan. Honda besloot uiteindelijk toch het afscheid ongedaan te maken, maar Red Bull Racing had ondertussen al een plan 'b' bedacht. Het Oostenrijkse team heeft Red Bull Powertrains opgezet om zelf power units te gaan produceren. Voor het elektrische gedeelte van de motor is Ford aangetrokken en de twee partijen zullen vanaf 2026 op de startgrid staan. Voor Honda ligt er een avontuur met Aston Martin in het verschiet.

Paniek bij Red Bull Ford

In gesprek met GPFans bespreekt Coronel de toekomstige partnerschap tussen Aston Martin en Honda. In zijn ogen heeft het team uit Silverstone daarmee een belangrijke slag geslagen. "Strategisch vind ik [Lawrence] Stroll daarom ook erg goed. Ze gaan natuurlijk naar de Honda Powertrain. En dat is de beste [motor] die je op het ogenblik kunt hebben. Red Bull gaat een nieuwe power unit ontwikkelen met Ford. Daar moet toch wel wat paniek zijn. Ik denk dat Red Bull het echt nog niet voor elkaar heeft", zo voorziet hij toch wel wat problemen bij het team uit Milton Keynes.

Red Bull Ford heeft tijd nodig

Het vertrouwen in het team van Red Bull is er bij Coronel wel, maar hij wijst simpelweg naar het gebrek aan tijd. "Het is des Red Bull's om het te laten slagen. Laat ik dat even vooropstellen en ik denk ook dat ze de kennis in huis hebben, maar krijgen ze het in die periode ook voor elkaar? Hoe lang heeft Honda erover gedaan om een power unit op dit niveau te krijgen? Denk je dan echt dat jij dat sneller kan? Ik hou mijn hart vast, 2026 gaat hem niet worden. Dat is gewoon wat ik je ga vertellen", aldus Coronel