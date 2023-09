Remy Ramjiawan

De afgelopen jaren is er steeds meer naar buiten gekomen over de aanpak die Jos Verstappen erop nahield bij zoon Max. Daarin was de voormalig Arrows-coureur niet mild en probeerde hij het uiterste te persen uit zijn zoon, zodat de fouten die hij in zijn carrière maakte, niet bij Verstappen junior zouden voorkomen. Volgens sommigen was dat traject misschien wel te streng, al schaart Peter Windsor die kritiek onder de noemer 'roddels'.

De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 viert op zaterdag zijn 26e verjaardag. De Limburger debuteerde op zeventienjarige leeftijd bij het zusterteam van Red Bull Racing, AlphaTauri (Toro Rosso). De weg naar de Formule 1 toe is al een aantal keren belicht en ook zoon Max heeft weleens aangegeven dat vader Jos hem hard, maar fair wist op te leiden. In 2022 gaf de Red Bull-coureur aan dat hij in het verleden weleens was aangepakt door zijn vader en dat was mede dankzij zijn 'ontspannen' houding. Jos motiveerde zijn zoon door te stellen dat hij eerder een buschauffeur zou worden, dan een Formule 1-wereldkampioen. In 2023 heeft de Limburger al twee titels achter zijn naam staan en gaat hij volgend weekend op jacht naar zijn derde kampioenschap.

Directe aanpak

Windsor gaat in zijn livestream op YouTube in op de aanpak van 51-jarige Verstappen. "Jos was vrij direct in zijn handelen. Natuurlijk was hij streng, maar de Jos die ik ken, is eigenlijk best een leuke en grappige man", zo stelt Windsor. Hij trekt even later de vergelijking met Carlos Sainz, die ook door zijn vader werd gepusht. "In een eerdere video had ik het over Sainz senior en dat hij de complimenten moet krijgen over de huidige ontwikkeling van zijn zoon. Datzelfde geldt natuurlijk voor Jos en ik geef hem met alle plezier alle lof over hoe hij Max heeft gevormd tot de persoon die we nu zien, want ik denk dat dat alleen maar positief is."

Jos Verstappen & Michael Schumacher

Pure racer

Verstappen junior staat erom bekend dat hij vooral op de baan reageert en dat is volgens Windsor typerend voor de Verstappen's. "Die strenge en harde kant van Jos, ken ik eigenlijk niet. Je moet niet vergeten dat hij goede vrienden met Michael (Schumacher) was. Mocht Jos nu echt zo'n moeilijk en streng persoon zijn geweest, dan denk ik dat hij ook niet zo hecht zou zijn met Michael. Hij [Schumacher] was namelijk ook echt een goed mens. Jos is in mijn beleving ook een aardige man, maar vooral een pure racer en dat verklaart de aanpak van Max", aldus Windsor.