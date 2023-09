Lars Leeftink

Zaterdag 30 september 2023 16:58 - Laatste update: 16:59

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur, beweert dat Lando Norris hoop op het lijstje staat van de drie teams die al jaren de Formule 1 domineren: Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari.

Lando Norris maakte een paar jaar geleden zijn debuut namens McLaren en heeft sindsdien niet voor een ander team gereden. De coureur heeft nog een contract tot eind 2025 en zag teamgenoot Oscar Piastri de afgelopen periode zijn contract verlengen tot eind 2026. Daar waar McLaren in 2023 stappen heeft gezet, is de auto nog lang niet goed genoeg om Red Bull uit te dagen. Mede daardoor zou Norris wellicht eens bij een ander team een poging willen wagen, en bijna alle topteams zouden dan in de rij staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Max Verstappen: van jongste F1-coureur ooit naar recordhouder in de Formule 1

Norris populair

Volgens Chandhok is Norris de meest populaire coureur van de grid. Niet alleen bij de fans, maar ook bij de topteams staat hij hoog op het lijstje. Dit zegt hij tegenover OLGB. "Lando Norris staat bovenaan het boodschappenlijstje voor Ferrari, Red Bull en Mercedes als ze ooit van coureur willen veranderen. Ze hebben nu allemaal goede coureurs, dus er is momenteel nog geen situatie waarin ze van coureur moeten wisselen. De waarde van Lando's aandelen is momenteel echter erg hoog en McLaren zal het chequeboekje moeten openen en hem meer moeten geven om hem te houden, anders wordt het een zware strijd als hij blijft presteren. Hij is op dit moment een hot item.”

Toekomst Norris

Volgens Chandhok is de potentie van Norris enorm, maar moet hij wel de juiste auto en het juiste team om zich heen hebben. Pas dan kan Norris zijn potentie gaan bereiken, aldus Chandhok. “Wat hij kan bereiken in zijn carrière hangt af van de auto en het team waar hij terecht komt. De nieuwe coureurs als Norris, George Russell, Sainz en Charles Leclerc hebben allemaal het vermogen om te vechten en het wereldkampioenschap te winnen als ze op het juiste moment in de juiste auto zitten.”