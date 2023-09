Lars Leeftink

Zaterdag 30 september 2023 15:39 - Laatste update: 15:43

Max Verstappen viert vandaag zijn 26ste verjaardag. De Nederlander is inmiddels een wereldberoemde coureur en misschien wel de meest populaire persoon van Nederland. Hoe de Nederlander vanaf zijn debuut in de Formule 1 zich heeft ontwikkeld tot de beste coureur die de sport de afgelopen jaren heeft gezien.

De Nederlander is de zoon van Jos Verstappen, die zelf natuurlijk ook in de Formule 1 heeft gereden. Mede hierdoor kreeg Max de autosport met de paplepel ingegoten. In 2006 maakte hij zijn debuut in het karten en werd hij in de mini klasse meteen kampioen door 21 races ongeslagen te blijven. Tot 2010 zou hij elk kampioenschap waar hij aan mee zou doen, winnen. Tot en met 2013 zou hij vervolgens actief blijven in het karten, waar hij in kampioenschappen nooit lager zou eindigen dan P3. Het was eind 2013 tijd voor de volgende stap.

Artikel gaat verder onder video

2014

In 2014 zou Verstappen verschillende raceklassen gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Zo reed hij in de Florida Winter Series, de Masters of Formula 3 en de Grand Prix van Macau (namens Van Amersfoort Racing). Toch reed hij de meeste races in het Europese Formule 3-kampioenschap namens Van Amersfoort Racing. Hij reed 33 races en won er tien, terwijl hij 16 keer op het podium zou eindigen. Een derde plaats in het kampioenschap met 411 punten was het resultaat. In de tussentijd was het dat seizoen ook de testcoureur van Toro Rosso en mocht hij tijdens het raceweekend in Japan, de Verenigde Staten en Bahrein al wat rondjes rijden in een F1-auto.

Debuut en Toro Rosso (2015 en begin 2016)

Vervolgens vond Red Bull Racing het tijd om Verstappen een kans te geven in de Formule 1 bij Toro Rosso, waar onder meer Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo ook hun debuut hadden gemaakt. Hij kreeg Carlos Sainz als teamgenoot, die ook zijn F1-debuut maakte. De Nederlander viel uit tijdens zijn allereerste race in F1 (GP Australië), maar zou in Maleisië daarna direct zijn eerste punten in de koningsklasse scoren door zevende te worden. De Nederlander zou dat seizoen 49 punten scoren en uiteindelijk op P12 het kampioenschap afsluiten. In 2016 trok hij deze lijn door, door bij Toro Rosso tiende, zesde, achtste en een DNF te noteren voordat hij voor de Grand Prix van Spanje ineens verrassend nieuws kreeg.

Red Bull Racing 2016-2020

De Nederlander zou vanaf de race in Barcelona Daniil Kvyat vervangen en teamgenoot van Ricciardo worden bij Red Bull Racing. Tijdens de Grand Prix van Spanje dat jaar won Verstappen meteen zijn eerste race door Kimi Raikkonen lang van zich af te houden. De Nederlander zou in 2016 uiteindelijk 204 punten scoren en vijfde worden in het wereldkampioenschap. Na een wat minder seizoen 2017 (168 punten en een zesde plaats in het WK met twee zeges) ging de ontwikkeling van de Nederlander vanaf 2018 hard.

In 2018 scoorde Verstappen 249 punten, werd hij vierde in het kampioenschap en boekte hij wederom twee zeges. Er waren echter elf podiumplekken, bijna net zoveel als 2016 en 2017 bij elkaar. In 2019 scoorde Verstappen zelfs 278 punten en drie zeges (negen podiumplekken), wat resulteerde in een derde plaats. Dit zou ook in 2020 het eindresultaat zijn na 214 punten en twee zeges (elf podiumplekken). Verstappen en Red Bull moesten tijdens deze seizoenen toekijken hoe Lewis Hamilton en Mercedes de Formule 1 domineerden. Hier kwam in 2021 verandering in.

2021 - 2023

In 2021, het jaar voor het begin van het nieuwe tijdperk, besloten veel teams om zich vooral te focussen op het seizoen 2022. Dit gaf Red Bull en vooral Verstappen de kans om een inhaalslag te maken ten opzichte van Mercedes. Daar waar Mercedes nog wel redelijk comfortabel eerste werd bij de constructeurs, werd Verstappen dankzij 395,5 punten en een bizarre slotfase in Abu Dhabi voor het eerst wereldkampioen. Hamilton werd, voor het eerst sinds 2016, afgetroefd. Verstappen zou in 2021 maar liefs zeventien podiumplekken veroveren (een record) en tien zeges boeken, net zoveel als alle voorgaande seizoenen bij elkaar.

In het nieuwe tijdperk, dat vanaf 2022 dus begon, zijn Verstappen en Red Bull ongenaakbaar gebleken. Verstappen won in 2022 het kampioenschap door een recordaantal punten (454 punten) en zeges (15 zeges) te veroveren. Niemand, maar dan ook niemand, kwam dat seizoen in de buurt van de Nederlander. In 2023 scoorde Verstappen tot nu toe 400 punten, waardoor het recordaantal punten in zicht is. Drie zeges zou al voldoende zijn om dit record te breken. Met vijftien podiumplekken heeft hij ook nog drie podiumplekken nodig om dat record aan te scherpen, terwijl het aantal zeges (dertien) ook al behoorlijk hoog ligt. Nog drie zeges tijdens de komende zes races en Verstappen heeft ook dat record aan weten te scherpen. De Nederlander is, op zijn 26ste, al hard op weg om een legende in de Formule 1 te worden en zal zeker in 2024 en 2025 nog een grote kans hebben om deze ongekende reeks voort te zetten.

Toekomst

De toekomst van de Nederlander is, ondanks zijn huidige lange contract, al vaak besproken. Dit komt deels ook door Verstappen zelf, die al vaak heeft aangegeven dat hij niet weet of hij na 2028 verder zal gaan. Dit hangt volgens hem af van de auto die hij vanaf 2026 heeft, want wat Verstappen duidelijk niet wil is gewoon meerijden in de sport. Hij wil winnen. Zijn huidige contract is dus nog tot eind 2028, het langste contract in de Formule 1. Toch zal Red Bull zichzelf moeten blijven bewijzen tegenover de Nederlander willen ze in het nieuwe tijdperk ook nog de beschikking hebben over de diensten van de coureur die op papier Hamilton kan uitdagen om de meest succesvolle F1-coureur ooit te worden.