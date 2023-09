Lars Leeftink

Zaterdag 30 september 2023 20:07 - Laatste update: 20:09

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, kan de coureurs die Max Verstappen niet als teamgenoot zou willen hebben zo aanwijzen. Toch denkt de Brit wel dat er iemand is die qua talent de Nederlander kan evenaren.

Op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op het feit dat niet iedereen staat te springen om teamgenoot te worden van Verstappen in de Formule 1, maar dat dit andersom ook zo is. “Ik kan je de coureurs vertellen die Max niet in de andere Red Bull zou willen hebben. Niet omdat hij [Max] bang is dat ze hem gaan verslaan, maar omdat ze een beetje irritant en afleidend zullen zijn. En hem niet toestaan om gewoon te ontspannen en het werk te doen dat hij perfect kan doen als de auto een auto is die het kampioenschap wint.”

Evenveel natuurtalent

Volgens Windsor is er wel degelijk iemand die het talent van Verstappen kan evenaren. “Ik denk dat Oscar [Piastri] waarschijnlijk net zoveel natuurtalent heeft als Max. Het is in dit stadium onmogelijk te zeggen, maar het begint erop te lijken dat hij een buitengewone hoeveelheid natuurtalent heeft. Als dat allemaal op de juiste manier wordt gekanaliseerd en hij in de positie is om in een auto te rijden die dat talent beloont, zou hij wel eens een meervoudig wereldkampioen kunnen worden.”

Kracht Verstappen

Wat is nou de kracht van Verstappen. Volgens Newey is dit wel eenvoudig aan te wijzen. "Max weet precies wat hij moet doen om het maximale uit Adrian Newey en zijn team te halen. Het is bijna onmogelijk om Max te verslaan. Ik denk niet dat iemand Max kan verslaan als hij nu in die auto stapt.”