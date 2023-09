Lars Leeftink

Zaterdag 30 september 2023 18:31

Dit weekend is er even geen raceweekend in de Formule 1, maar komend weekend is dat wel anders. Dan wordt er, in Nederland 's avonds, een raceweekend in Qatar afgewerkt. Het belooft een zwaar weekend te worden voor de coureurs, teams, fans en organisatie.

De afgelopen twee weken heeft iedereen die betrokken is bij de Formule 1 heel ander weer kunnen doorstaan. In Singapore en Japan was het warm, maar vooral benauwd en vochtig. Het zorgde voor zware, maar droge omstandigheden waardoor coureurs veel vocht verloren. Daarvoor had de Formule 1 vooral veel te maken met regenachtige weekenden in Europa. Dit gaat komend weekend in Doha niet gebeuren, maar het zal wel om een andere reden een zwaar weekend worden.

Weerbericht Qatar

Zeker op vrijdag in Qatar wordt het enorm warm, met temperaturen die boven de veertig graden Celsius uit zullen komen. Op zaterdag en zondag zal het net wat onder de veertig graden blijven, maar nog steeds is het op die dagen warm. Het gaat verder wel droog blijven, want er wordt op elke dag 0% kans op regen gegeven. Om een beeld te schetsen: tijdens de nachten in Doha wordt het 28, 31 en 29 graden Celsius respectievelijk. Enorm warme omstandigheden dus voor de coureurs, teams en fans.