Remy Ramjiawan

Zaterdag 30 september 2023 09:29 - Laatste update: 09:52

Het lijkt erop dat het Japanse Toyota de interesse in de Formule 1 weer heeft teruggevonden. In Suzuka kondigde het team van McLaren aan dat Toyota-junior Ryo Hirakawa volgend seizoen als reservecoureur bij het team wordt gestald en het lijkt onderdeel van een groter plan te zijn, hoewel Toyota-adviseur Kazuki Nakajima de gedachte van een terugkeer bij Motorsport.com nog stellig ontkent.

De combinatie McLaren en Toyota lijkt wellicht wat onwaarschijnlijk, maar het team uit Woking maakte al een lange tijd gebruik van de windtunnel van de Japanners. Dat hoeft inmiddels niet meer, want McLaren heeft de gloednieuwe eigen windtunnel in gebruik genomen. Toch lijkt er op de achtergrond nog wel wat te spelen tussen de twee partijen, want de aanstelling van Hirakawa, kwam toch wel als een verrassing. Volgens ingewijden zou Toyota een terugkeer naar de Formule 1 overwegen.

Artikel gaat verder onder video

Toekomstplannen

"Voor nu, duidelijk niet", zo antwoord Nakajima op de vraag of Toyota concrete interesse heeft in een terugkeer naar de Formule 1. "Deze deal draait puur om de coureur en het ondersteunen van een droom van de rijder. Op dit moment heeft dat er verder niets mee te maken. Er zijn natuurlijk veel geruchten gaande. Ik kan enkel zeggen dat het er niets mee te maken heeft. Voor wat betreft de toekomst, weet je maar nooit", zo laat hij erover weten.

Toch was er tijdens het raceweekend in Japan een delegatie van Toyota aanwezig bij het team van McLaren, waarbij zelfs voorzitter Akio Toyoda op bezoek kwam. Dat heeft de geruchtenstroom nieuw leven ingeblazen, waarbij er zelfs wordt gesproken over een mogelijke motordeal. McLaren maakt nog altijd gebruik van Mercedes-motoren, maar kan wellicht uitkijken naar een overstap naar Toyota vanaf het 2026-seizoen.

In 2015 sloot McLaren een deal met Honda en dus heeft het team al wel wat ervaring met een terugkerende motorfabrikant. Ook voor Toyota zou het een prima deal kunnen zijn. Het merk kwam namelijk in 2002 de Formule 1 binnen met veel bombarie, maar echt succes bleef uit.

Formule 1-team Toyota, 2005