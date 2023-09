Newey wijst naar 'zeropods' van Mercedes: "Hadden wij iets over het hoofd gezien?"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 30 september 2023 13:18 - Laatste update: 15:10

Aan het begin van het nieuwe tijdperk Formule 1, begin 2022, waren er drie concepten te zien. Zo was Red Bull een eigen weg ingeslagen, Ferrari kwam met de zogeheten 'badkuip'-sidepods en Mercedes koos voor de 'zeropods'. Adrian Newey heeft het concept van Mercedes overwogen, maar legt in de Beyond the Grid-podcast uit waarom Red Bull in haar eigen koers bleef geloven.

Het is een beeld dat we vaker dan eens hebben gezien, Newey die voorafgaand aan een race even een rondje op de startgrid loopt, met zijn notitieboekje in zijn handen. De Britse topontwerper bekijkt graag de concepten van andere teams, om daarmee weer inspiratie op te doen voor verbeteringen aan zijn eigen wagens. Aan het begin van 2022 was het nog even koffiedik kijken om te zien welk concept er het beste uit de bus zou komen en hoewel Red Bull het uiteindelijk wel bij het juiste eind had, werd de richting van Mercedes ook eventjes overwogen.

Artikel gaat verder onder video

Twijfels over concept

Mercedes koos voor de route waarin er de minste luchtweerstand zou zijn. "De wagen van vorig jaar had een totaal ander aerodynamisch concept qua sidepods [dan ons red.], maar ook van de hele auto. Het was wat dat betreft precies het tegenovergestelde van wat Mercedes bracht. Toch kon je zien dat Mercedes af en toe competitief was, zoals bijvoorbeeld in Brazilië." Dat was de race waarin George Russell uiteindelijk zijn allereerste zege wist te pakken. "We stonden voor een dilemma: gaan we onderzoek doen naar de richting van Mercedes? Omdat we wellicht iets over het hoofd hadden gezien. Of blijf je vasthouden aan het eigen pad? Uiteindelijk zei mijn gevoel dat we moesten doorgaan op onze eigen manier."

Fout herstellen duurt even

Ook Mercedes is tot de conclusie gekomen dat het zeropod-concept uiteindelijk niet de juist weg was, want halverwege het 2023-seizoen kwam de renstal uit Brackley met conventionele sidepods aan. Toch is daarmee het probleem nog niet opgelost bij Mercedes en volgens Newey kun je dat probleem ook niet binnen een jaar oplossen. "Als je het concept verkeerd hebt begrepen, dan zit je daar minimaal het hele seizoen aan vast."