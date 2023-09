'Red Bull en Mercedes geraakt door invoering TD018', Ricciardo aanwezig in Singapore | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo vermoedt het Duitse Auto Motor und Sport dat Red Bull Racing en Mercedes weleens last kunnen gaan hebben van de onlangs ingevoerde technische richtlijn 08. Le Mans-winnaar Richard Bradley geeft Felipe Massa weinig kans in zijn poging om de titelstrijd van 2008 om te draaien en Toto Wolff legt uit waarom hij Max Verstappen in 2014 liet lopen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 13 september.

'Mercedes en Red Bull geraakt door nieuwe regels FIA omtrent bewegende vleugels'

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport kan de nieuwe technische richtlijn het team van Mercedes en Red Bull Racing weleens pijn gaan doen. TD018 is ingevoerd om flexibele vleugels tegen te gaan en met de strengere richtlijn zouden enkele teams weleens kunnen gaan terugvallen. Hele artikel lezen? Klik hier

Zwaneveld gaat in op Formule 1-uitzendingen Ziggo: "Heel knap"

Volgens de Head of Sports Netherlands van de Viaplay Group, Marco Zwaneveld, heeft Ziggo de afgelopen jaren Formule 1 prima op de kaart gezet. Viaplay heeft het stokje van de voormalig uitzendgemachtigde overgenomen en Zwaneveld stelt simpelweg dat iedere partij zijn eigen sausje over de programmering gooit. Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff onthult hoe onderhandelingen met Verstappen stuk liepen

Toto Wolff legt bij de Beyond The Grid-podcast uit dat Mercedes de eerste optie op Max Verstappen had, voordat de Nederlander uiteindelijk koos voor een avontuur bij Toro Rosso in 2015. De Oostenrijker had een ander pad uitgelegd voor de Limburger, die uiteindelijk via het zusterteam van Red Bull Racing furore wist te maken. Hele artikel lezen? Klik hier

Ricciardo rijdt niet in Singapore: Australiër wél aanwezig in de paddock

De onfortuinlijke Daniel Ricciardo, die in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak, is dit weekend weer aanwezig in Singapore. Dat zal niet zijn om de AlphaTauri te besturen, wel zal hij achter de schermen allerlei activiteiten uitvoeren voor het Italiaanse team. Daarbij benadrukt het team dat hij niet beschikbaar is voor media- of PR-activiteiten. Hele artikel lezen? Klik hier

Bradley geeft Massa weinig kans in rechtszaak: "Er hangen te veel vraagtekens aan"

Volgens Le Mans-winnaar Richard Bradley zal de poging van Felipe Massa om de wereldtitel van 2008 in zijn handen te krijgen, uitlopen op niets. De Britse coureur kan zich niet voorstellen dat er nu nog iets wordt veranderd aan de einduitslag. Mocht dat wel gebeuren, dan gaat er volgens hem een beerput open, want andere controversiële momenten zouden dan ook opnieuw kunnen worden herzien. Hele artikel lezen? Klik hier