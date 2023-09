Brian Van Hinthum

Daniel Ricciardo liep tijdens de Grand Prix van Nederland tegen een enorme domper aan toen hij een gebroken middenhandsbeentje opliep en de Australiër is door zijn blessure even uit de roulatie. Ook de Grand Prix van Singapore komt nu na bericht van AlphaTauri officieel te vroeg, al is hij wel aanwezig in Marina Bay.

Ricciardo keerde natuurlijk na de Britse Grand Prix terug in de Formule 1, toen hij de kans kreeg om Nyck de Vries te vervangen na zijn teleurstellende eerste tien races. Voor de Honey Badger is zijn terugkeer op het hoogste podium echter voorlopig ook nog niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Op vrijdag in Zandvoort liep Ricciardo tegen zijn grootste domper aan. Na een crash van Oscar Piastri moest de voormalig McLaren-coureur ineens uitwijken en reed hij de bandenstapel in met zijn handen op het stuur. Door de impact moest hij met een mitella het circuit verlaten en bleek dat hij uiteindelijk een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen.

Singapore toch te vroeg

Tijdens het raceweekend in Zandvoort nog gaf Christian Horner te kennen dat Ricciardo zelf hoop had op een terugkeer in Singapore. "Elk normaal mens zou er ongeveer tien tot twaalf weken over doen om hiervan te herstellen, maar we weten dat dit geen normale mensen zijn. Het zal dus gaan om het herstelproces. Ik weet zeker dat hij in zijn achterhoofd denkt aan Singapore al doel. Maar het is wel zo dat Singapore één van de zwaarste circuits op de kalender is. We moeten dus zien hoe het precies gaat lopen", liet hij toen weten. Al snel kon men echter concluderen dat Singapore naar alle waarschijnlijkheid te vroeg zou komen.

Ricciardo wel aanwezig

Dat is inmiddels ook officieel bevestigd door AlphaTauri in de officiële preview voor de race van dit weekend. Uit de voorbeschouwing van het team blijkt echter dat Ricciardo wél aanwezig is in Marina Bay voor 'technische doeleinden'. Het team geeft daarbij wel te kennen dat Ricciardo dus niet beschikbaar is voor 'media- of PR-activiteiten'. Er worden overigens nog geen uitspraken gedaan of hij fit is om te racen in Japan, de race die volgend weekend alweer op het programma staat.