Brian Van Hinthum

Woensdag 13 september 2023 10:08

Felipe Massa en zijn team aan advocaten zijn op de achtergrond druk bezig met een zaak om de wereldtitel van 2008 om te draaien naar aanleiding van het grote Crashgate-schandaal van dat jaar. Le Mans-winnaar Richard Bradley kan zich niet voorstellen dat er daadwerkelijk iets wordt veranderd aan Lewis Hamilton's wereldtitel.

Na een aantal opmerkingen in april van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het balletje over dat bewuste wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pitstop tijdens de safety car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault bewust was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Omdraaien wereldtitel

Sinds de opmerkingen van Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Abu Dhabi

Bradley plaatst tijdens de On Track GP-podcast vraagtekens rondom de mogelijkheden van Massa en zijn team in deze zaak. "Ik ben nog niet heel diep in de details gesprongen omdat er absoluut geen kans is dat je een kampioenschap op basis daarvan om kunt draaien. Er hangen veel te veel vraagtekens aan. Dan moeten we het ook over alle andere zaken gaan hebben. Wat denk je van Abu Dhabi [2021]? Eerlijk, hoe ver wil je dan verder kijken? Het probleem is dat je moet zeggen: 'Oké, hoe weten we zeker dat Felipe geen technisch probleem had gekregen of later in de race gecrasht was?'"

Benzineslang-blunder

De oud-winnaar van de beroemde Le Mans-race vindt daarnaast dat Ferrari zelf de grootste blunder maakte met de benzineslang tijdens de pitstop van Massa. "Natuurlijk is het een goed punt. Als het ongeluk niet gebeurd was, was hij niet naar binnen gegaan en was het probleem niet gebeurd. Maar de realiteit is dat het wél is gebeurd. Andere teams hebben die fout niet gemaakt. Zij maakten die fout wel. Zo simpel is het", besluit Bradley,