Remy Ramjiawan

Woensdag 13 september 2023 06:57

Volgens de Head of Sports Netherlands van de Viaplay Group, Marco Zwaneveld, is het enorm knap hoe Ziggo de afgelopen jaren de Formule 1 heeft gepresenteerd. Viaplay is inmiddels de uitzendgemachtigde in Nederland en Zwaneveld stelt dat iedere partij simpelweg een andere manier van televisie maken hanteert.

Met Max Verstappen als wereldkampioen is de Formule 1 populairder dan ooit in Nederland. Daar waar de rechten voorheen van zender naar zender gingen, was het Sport1 (inmiddels Ziggo) die in 2013 het stokje overnam. Met de komst van de zoon van Jos Verstappen, die ook nog eens succes wist te behalen, schoot de populariteit naar ongekende hoogte. Dat was ook te merken toen de uitzendrechten in 2021 weer op de markt kwamen, want niet Ziggo, maar Viaplay werd de nieuwe uitzendgemachtigde in Nederland.

Knap

In gesprek met Motorsport.com legt Zwaneveld uit dat hij veel respect heeft voor de manier waarop Ziggo het destijds allemaal presenteerde. "Ik heb altijd gezegd: wat Ziggo heeft gedaan over de jaren, is heel knap. We hebben allemaal onze eigen manier van televisie maken. Zij hebben jaren geleden een route gekozen die op dat moment anders was. Ze hebben natuurlijk de mazzel gehad dat Max Verstappen kwam, maar ze hebben die manier altijd volgehouden. En ze doen het nog steeds zo, wat erg knap is." Viaplay kocht de uitzendrechten weliswaar, maar bood Ziggo wel de samenvattingen. "Het is een bewuste keuze van ons geweest dat zij een sublicentie hebben."

'Mazzel dat Max er was'

Toch leeft er inmiddels het sentiment dat Ziggo en de Formule 1 bij elkaar horen, maar daar wil Zwaneveld niets van weten. "Want volgens mij heeft Max Verstappen de Formule 1 groot gemaakt in Nederland. Niet een televisiezender. Dat er mooie programma’s gemaakt worden, dat klopt, net als dat er mooie tijdschriften verschijnen en dat er websites zijn die mooie dingen maken", zo stelt hij.