Wolff onthult hoe onderhandelingen met Verstappen stuk liepen

Toto Wolff legt bij de Beyond The Grid-podcast uit dat Mercedes de eerste optie op Max Verstappen had, voordat de Nederlander uiteindelijk koos voor een avontuur bij Toro Rosso in 2015. De Oostenrijker had een ander pad uitgelegd voor de Limburger, die uiteindelijk via het zusterteam van Red Bull Racing furore wist te maken.

In de podcast wordt er gesproken over het laten doorstromen van jonge talenten, waarbij er in de hedendaagse Formule 1 maar weinig plek is. Het is al lang geen zekerheidje meer dat de Formule 2-kampioen een vast zitje in de koningsklasse krijgt en dat heeft natuurlijk alles te maken met de houding van de teams, die ook erg vatbaar zijn voor het grote geld. Verstappen kende een stormachtig debuut in de Formule 1 en Wolff legt uit dat hij de eerste optie had op de Nederlander, maar dat er simpelweg geen plek voor hem was bij Mercedes.

Onderhandelingen

"Nou, ik wil niet echt praten over het 'kopen' van Max, dat is niet de juiste terminologie. Max was erg goed tijdens het karten, ook was hij heel goed in de Formule 3. En het werd al vrij snel duidelijk dat dit een 'grote' zou gaan worden. We hebben dan ook initieel met elkaar gesproken. Het waren echt hele goede gesprekken met Jos en ook met Max. Maar het was echt al heel snel duidelijk dat we hem geen zitje konden aanbieden. We hadden Nico [Rosberg] en Lewis [Hamilton] en wilden hem [Max red.] wel steunen in de Formule 2, maar Red Bull kon hem dat zitje bij AlphaTauri aanbieden", zo geeft Wolff een kijkje achter de schermen.

Achteraf makkelijk praten

Het pad dat Mercedes de Limburger kon bieden was dus minimaal een jaartje in de opstapklasse van de Formule 1, maar Red Bull Racing kon middels het opleidingsteam wel direct een stoel aanbieden. Op de vraag of Wolff de Verstappens misschien wel kon verleiden, als hij wist dat Rosberg er aan het einde van 2016 een punt achter zou gaan zetten, reageert de teambaas: "Misschien wel. Maar weet je, met als en wanneer - als ik zou weten waar de aandelenmarkt volgend jaar staat, dan zou ik nu beslissen om erin te investeren of niet. We zouden hele gelukkige en rijke mensen zijn als we zouden weten wat er twaalf maanden later gebeurt", aldus Wolff.