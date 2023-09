Remy Ramjiawan

Woensdag 13 september 2023

Voor FIA-chef Tim Goss is de invoering van technische richtlijn 08 onvermijdelijk. De afgevaardigde van de autobond wijst naar slimme engineers die de grenzen van het huidige reglement hebben opgezocht en daarmee de FIA hebben gedwongen om in te grijpen.

Deze week kondigde de internationale autosportfederatie aan dat met onmiddellijke ingang 'TD08' is ingevoerd. Daarmee roept de bond een halt toe aan creatieve ontwerpen van de voor- en achtervleugel. Het is allemaal bedoeld om een oneerlijk voordeel met flexibele vleugels te voorkomen. De autobond heeft niet aangegeven welk team zich op glad ijs begaf, maar hoopt met de nieuwe richtlijn een overtreding te voorkomen.

Kat-en-muisspel

In gesprek met PlanetF1 legt Goss uit dat het kat-en-muisspel tussen de FIA en de engineers nog altijd gespeeld wordt. "Er zijn veel slimme engineers die het maximale uit de reglementen willen halen en we moeten ervoor zorgen dat iedereen begrijpt waar de grenzen liggen en we moeten eerlijk en evenwichtig zijn over de hele groep, in hoe we ze toepassen", zo opent hij. De FIA is echter verantwoordelijk voor het reglementenboek en heeft dus wederom een steek laten vallen. "En in de afgelopen tijd hebben we gezien dat er een beetje te veel vrijheid werd toegepast op de ontwerpdetails van aerodynamische componenten."

TD08

Met de invoering van TD08 wordt er beschreven hoeveel een onderdeel mag doorbuigen ten opzichte van het bevestigingspunt. In de oude situatie werden de vleugels in een statische omgeving getest en dat is natuurlijk altijd anders, dan wanneer een Formule 1-auto op de baan aan het racen is. "Het is duidelijk dat dingen niet helemaal stijf kunnen zijn. Dus hebben we een reeks aan proeven die de belasting en de buiging meten en bepaald hoeveel elementen mogen buigen en we hebben die proeven zo ontwikkeld dat ze representatief zijn voor wat de teams op de baan proberen te bereiken en er een verstandige grens aangesteld."

De FIA heeft met de nieuwe richtlijn de teams willen wakker schudden: "We houden ons aan die regels, terwijl de teams proberen om de toegestane doorbuiging uit te buiten. Dat is normaal. De TD moet er gewoon voor zorgen dat wij, de FIA en de teams, allemaal hetzelfde idee hebben over waar we de grens trekken als het gaat om deze ontwerpdetails."