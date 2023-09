Vincent Bruins

Dinsdag 12 september 2023 14:28

De veertiende editie van de Formule 1 Grand Prix van Singapore op het Marina Bay-stratencircuit staat op de planning voor aankomend weekend. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in aanloop naar het evenement in de Aziatische stadstaat is de zogeheten TD018. Maar wat is het eigenlijk en waarom wordt dit geïntroduceerd?

TD018 staat voor een 'technical directive', een verduidelijking van de technische reglementen, omtrent flexibele vleugels. Volgens artikel 3.2.2 van de technische reglementen moeten alle aerodynamische componenten of het bodywork dat invloed heeft of de aerodynamische prestaties van de auto, stevig vast worden gezet en ze mogen niet bewegen ten opzichte van het frame. De FIA verdenkt de teams ervan dat ze trucjes met flexibele vleugels verbergen door middel van rubberen laagjes om op die manier door de technische inspectie, waarin de belasting op de vleugels wordt gecontroleerd, te komen.

Artikel gaat verder onder video

Onacceptabel

"Als er onder een koolstofvezeloppervlak onderdelen zijn die een afbuiging in de ene richting mogelijk maken en niet in de andere, dan kunnen we dit als een mechanisme beschouwen," legde Nikolas Tombazis, directeur van de single seater-afdeling van de FIA, uit tegenover de Italiaanse tak van motorsport.com. "Dat is iets waarvan we in het verleden hebben gezegd dat het niet acceptabel is als een component relatief beweegt tegen een aangrenzend element en in een andere richting [ten opzichte daarvan] glijdt. Sommige teams hebben componenten naast elkaar die vrij veel bewegen, maar niet [in tandem] glijden, omdat deze gebieden bedekt zijn met rubbermateriaal. Wij achten dit onacceptabel en, om deze reden, hebben we een verduidelijking gemaakt." De Griek gaf toe dat de 'statische tests' die worden uitgevoerd om de flexibiliteit van de vleugels te controleren "nooit perfect zijn, omdat de richting van de belasting die je toepast, een beetje verschilt van de belasting die je op het circuit ondervindt."

Halve seconde langzamer

Na de aankondiging van de introductie van TD018, liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat hij hoopt dat de bolides van het dominante Red Bull Racing hierdoor een beetje worden afgeremd: "Het zal interessant worden. Bij Aston Martin zie je al dat ze een stap terug hebben gezet nu hun vleugel minder beweegt, maar ik ken de details niet. Laten we het afwachten. Ik weet niet wie er meer van gaat profiteren, maar wie weet is Red Bull misschien ineens een halve seconde langzamer. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn," aldus de Oostenrijker tegenover onder de aanwezige media op Monza, waaronder GPFans. Voorspellingen doen vindt hij lastig voor de komende races: "De teams op de plaatsen twee tot zes kunnen behoorlijk dicht bij elkaar zitten. De ene keer zijn wij het, dan weer Ferrari, McLaren of Aston Martin."