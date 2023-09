Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 09:31 - Laatste update: 09:39

George Russell kwam Charles Leclerc tegen na de Italiaanse Grand Prix afgelopen zondag. Hij kon het niet laten om een grapje te maken over de raceoverall van Ferrari. Het deed hem namelijk denken aan een bekende fastfoodketen.

Ferrari reed met een speciale kleurstelling op Autodromo Nazionale Monza. De Italiaanse renstal kwam eerder dit seizoen na vijftig jaar eindelijk weer terug in de topklasse van de 24 Uur van Le Mans, wat momenteel de Hypercar-divisie in het FIA World Endurance Championship is. James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi wonnen de beruchte endurancewedstrijd door de Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa te verslaan. De bolides en raceoveralls van Leclerc en Carlos Sainz hadden daarom afgelopen weekend meer gele accenten dan normaal, als eerbetoon aan deze Le Mans-zege.

McDonald's

George Russell maakte niet de meest spannende race mee in Italië. De Mercedes-coureur begon als vierde en vocht nog wel even met Sergio Pérez, maar eenmaal ingehaald door de Red Bull, reed hij vervolgens in niemandsland. Hij werd als vijfde geklasseerd, twaalf seconden achter Leclerc en negentien seconden voor teamgenoot Lewis Hamilton. Na de race werd Russell geïnterviewd door Channel4 en hij kwam toen Leclerc tegen. De Brit grapte: "Ik dacht even dat het een McDonald's-werknemer was", refererend naar de bekende rode en gele kleuren van de clown Ronald McDonald, de mascotte van de fastfoodketen. Russell kreeg bijna spijt van zijn uitspraak: "Is dit live? Ik hoop het niet." Bekijk de beelden hier. Leclercs teamgenoot Sainz stoort zich in ieder geval niet aan de McDonald's-grapjes en deelde deze mooie video op Instagram.