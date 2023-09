Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023

Toto Wolff moest tijdens de Italiaanse Grand Prix toekijken hoe Max Verstappen een tiende achtereenvolgende overwinning behaalde: een nieuw record. Hij vindt echter dat dit soort statistieken er niet toe doen. Damon Hill, de Formule 1-kampioen van 1996, was nogal verbaasd over de uitspraken van de teambaas van Mercedes.

Sebastian Vettel had sinds 2013 het record voor de meeste zeges op rij in handen, maar dit werd verbroken toen Verstappen afgelopen zondag de wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza op zijn naam schreef. De coureur van Red Bull Racing moest er ditmaal wel echt voor knokken. Na een geweldige strijd die vijftien ronden duurde, kwam hij dan eindelijk voorbij de Ferrari van Carlos Sainz die vanaf pole position was begonnen. Daarna was het een kwestie van teamgenoot Sergio Pérez en de twee rode bolides achter zich houden en dat lukte.

Verstappen is speciaal

"Hij heeft iets bereikt wat niemand anders ooit heeft gedaan," vertelde Hill bij Sky Sports News over Verstappen. "En het team van Red Bull heeft 24 van de afgelopen 25 Grands Prix gewonnen. Ze hebben dit jaar veertien races gewonnen en het is een ongelooflijk record, maar het ligt niet alleen aan de auto. Deze jongen is speciaal. Gedurende zijn carrière, vanaf het moment dat hij in de F1 kwam, heeft hij dingen gedaan die niemand eerder heeft gedaan, en hij blijft dit seizoen nog verbeteren ook. Hij kreeg [op Monza] wel uitdaging van Carlos Sainz en Charles Leclerc, dus er zeker wel een race aan de gang."

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix reageerde Wolff op het record van Verstappen en het feit dat het Mercedes nooit eerder was gelukt: "Onze situatie was iets anders, want wij hadden twee coureurs die met elkaar knokten. Ik weet niet of dit hem iets doet, dat record. Maar zoiets zou voor mij niet belangrijk zijn, dat soort nummers. Het is iets voor Wikipedia en niemand leest dat," aldus de Oostenrijker bij Sky Sports F1. Hill verbaasde zich over die uitspraken: "Het klonk nogal grof en niet erg vriendelijk. Het is niet iets voor Toto, want normaal gesproken is hij erg sportief. Ik denk dat hij een beetje aan het pijnlijden is momenteel. Ze weten hoe het is om te domineren en nu zijn ze niet eens op het podium gekomen. Ze lijken een beetje vast te zitten en kunnen maar niet bedenken wat ze nu moeten doen."