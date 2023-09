Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023 13:24 - Laatste update: 13:26

McLaren maakte een lastig raceweekend mee tijdens de Grand Prix van Italië. Het team uit Woking verdiende slechts vier punten. Ploegmaten Lando Norris en Oscar Piastri raakten elkaar zelfs nog even en daar had teambaas Andrea Stella het een en ander over te zeggen.

Piastri kwalificeerde zich op de zevende positie op Autodromo Nazionale Monza en bleef lange tijd op die plek rondrijden. Norris ving de wedstrijd aan vanaf de negende stek en maakte meteen een positie goed op Lewis Hamilton. Hij maakte iets eerder dan Piastri zijn pitstop en kwam voor hem terecht dankzij deze undercut. De twee papayakleurige bolides raakten elkaar wel in de Variante del Rettifilo, toen de Australiër aan de binnenkant zat op koude banden. Norris moest zijn meerdere erkennen in Hamilton en Alexander Albon en kwam als achtste over de streep. Piastri moest het doen met P12 na een extra pitstop voor een nieuwe voorvleugel na een tik van Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Duidelijke grenzen

"Er mag nooit, maar dan ook nooit, contact zijn tussen twee McLarens," vertelde Stella bij RaceFans na afloop van de Italiaanse Grand Prix. "Er was contact en dat past niet bij hoe we racen bij McLaren. We gaan het nader bekijken, iets wat je normaal gesproken altijd doet bij iets technisch, operationeels of dat wat met racen te maken heeft. Wat belangrijk is, is dat we duidelijke grenzen stellen over wat we wel en niet acceptabel vinden. En het is heel duidelijk voor elke coureur dat er iets groters is dan zij en dat is het team."

OOK INTERESSANT: Piastri over momentje met Hamilton: "Hij ging gewoon iets te ver naar rechts toe"

Niet opzettelijk

Stella ging vervolgens dieper op het incident zelf in: "Het is altijd best lastig wanneer je uit de pitstraat komt, zeker op harde banden. Oscar probeerde natuurlijk zich zo te plaatsen dat hij zijn positie kon behouden, maar dat op koude banden... Het zal wat moeilijker zijn geweest dan hij had gedacht. Zo kunnen we natuurlijk concluderen dat het een klein foutje was." De Italiaan benadrukt dat Piastri het dus niet opzettelijk deed. "Als het contact zich voordeed, omdat ze druk voelden vanwege de undercut, dan moeten we daar zeker naar kijken. Dat zou betekenen dat de coureurs het team in een risicopositie brengen, omdat ze zichzelf willen bewijzen, en dit is niet acceptabel."