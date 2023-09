Mol onthult zijn plannen als F1 terugkeert bij Ziggo, Verstappen spreekt over jeugd | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 9 september 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voordat het spektakel volgend weekend in Singapore gaat racen, bevindt de sport zich in de een pauze. Toch kwam er vandaag wel het één en ander naar buiten. Zo heeft Fernando Alonso laten weten dat hij iets meer risico gaat nemen om het Max Verstappen moeilijk te gaan maken. De opmerking van Helmut Marko is ook in Mexico aangekomen en de organisatie van de Grand Prix wil maatregelen zien en Olav Mol vertelt wat zijn plannen zijn als Ziggo de Formule 1-uitzendrechten weer in bezit heeft. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 9 september.

Artikel gaat verder onder video

Dit zijn twee records van Schumacher die Verstappen kan verbreken in Singapore

Het kan in 2023 voor Max Verstappen en Red Bull Racing niet op. De Nederlander is samen met zijn team bezig met een bijzondere reeks. Zo heeft het Oostenrijkse team in 2023 nog geen wedstrijd verloren en wist Verstappen in Italië tien overwinningen aan elkaar te rijgen. Toch is daarmee de recordjacht niet voorbij, want er zijn nog twee records van Michael Schumacher die Verstappen kan verbreken. Hele artikel lezen? Klik hier

Mol wijst naar nieuwe generatie bij eventuele terugkeer Formule 1-rechten bij Ziggo

Mocht Ziggo de uitzendrechten van de Formule 1 in 2025 weer terugkrijgen, dan wil Olav Mol zich gaan richten op de nieuwe generatie. De commentator hoeft, naar eigen zeggen, niet meer de hele wereld rond te reizen en wil dan ook iemand klaarstomen voor de toekomst. Hele artikel lezen? Klik hier

Mexicaanse Grand Prix spreekt zich uit richting Marko: "Belangrijk maatregelen te nemen"

Dr. Helmut Marko moet flink door het stof gaan voor de organisatie van de Mexicaanse Grand Prix. De organisatie stelt dat er maatregelen moeten komen om ongepaste opmerkingen te voorkomen en wil verontschuldigingen, daar waar nodig is. Marko heeft via ServusTV al zijn excuses aangeboden, maar daar lijkt de organisatie zich niet bij neer te leggen, want die wil maatregelen zien. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso gaat "extra risico nemen" om tegen 'onverslaanbare' Verstappen te vechten

Hoewel Fernando Alonso van tevoren ook niet zag aankomen dat de AMR23 een podiumkandidaat zou worden, zet hij inmiddels in op meer. De Spanjaard heeft al een aantal tweede plekken verzamelt dit seizoen en bokst op tegen een rappere RB19, met Max Verstappen daarin. Hij stelt dat hij in de toekomst iets meer risico gaat nemen, want hij wil overwinning nummer 33 zo snel mogelijk over de streep trekken. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen spreekt over jeugd: "Ik wilde die kant van mijn leven graag opgeven"

Het verhaal van Max Verstappen is inmiddels wel duidelijk. De Nederlandse Formule 1-kampioen ging in zijn jongere jaren heel Europa door, om samen met vader Jos te werken aan zijn racecarrière. Dat Verstappen junior daarvoor de meeste 'normale' zaken als school of vrienden moest opgeven, daar ligt hij niet wakker van. Alles stond in het teken van het bereiken van de Formule 1. Hele artikel lezen? Klik hier