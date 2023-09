Remy Ramjiawan

Mocht Ziggo erin slagen om de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 weer naar de zender te halen, dan is Olav Mol van plan om een opvolger voor de toekomst klaar te stomen. De inmiddels 61-jarige Mol heeft nog altijd veel plezier in het leveren van het commentaar en zal zeker nog wel te horen zijn, maar wijst bij Nxchange-Bondex ook naar de nieuwe generatie.

Mol is in de afgelopen dertig jaar te horen geweest als vaste stem van de Formule 1 in Nederland. Daar kwam in 2022 een eind aan, want vanaf toen werd de koningsklasse door Viaplay uitgezonden. De Scandinavische partij koos voor een nieuwe frisse wind en stelde ook twee nieuwe commentatoren aan. De uitzendrechten worden binnenkort opnieuw op de Nederlandse markt gezet, voor de periode van 2025 tot en met 2027. Ziggo heeft er geen geheim van gemaakt dat de zender voornemens is om de rechten terug te halen en Mol legt uit wat hij dan van plan is.

In het verleden ging Mol samen met collega Jack Plooij de hele wereld over om de Formule 1 te verslaan en dat zal hij met de eventuele terugkeer van de rechten, nog maar één jaar gaan doen. "Als de rechten terugkomen dan wil ik nog wel één jaartje het hele zooitje langs gaan, maar dan neem ik het tweede deel van het jaar een jongen mee die ik kan introduceren bij wie en wat. Uiteindelijk hoef ik dit niet meer te doen als ik tachtig ben en dat ben ik nog lang niet", zo opent Mol. De commentator is geliefd bij fans voor de beleving, maar vindt niet dat hij 'recht' heeft op zijn positie. "Ik ga niet zeggen: 'ik moet dit vasthouden, totdat ze me wegsturen'."

'Toen mochten we niet eens naar de paddock wandelen'

Mol hint nog niet op een afscheid, maar vindt het commentaar van afstand geven, best prima. "Er komt dan weer een driejarige deal aan, 2025, 2026 en 2027. Dat is nog best een tijdje weg en van die drie jaar zou ik het eerste jaar gewoon op locatie willen zijn en daarna gewoon werken, zoals we nu werken en dat bevalt mij prima. Dat is ook gekomen uit de covid-periode. De laatste twee jaar Formule 1 en dit weet bijna niemand, toen moesten we honderdduizend formulieren invullen en kwam we op het circuit en zaten we in een containertje en mochten we niet eens naar de paddock wandelen", aldus Mol.