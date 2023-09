Remy Ramjiawan

De naam van Lando Norris gaat in het geruchtencircuit ook nog altijd rond, als mogelijke kanshebber om Sergio Pérez bij Red Bull Racing op te volgen. De Brit is goed bevriend met Max Verstappen en stelt bij Formula1.com dat hij weleens zou willen zien, waar hij staat ten opzichte van de regerend wereldkampioen.

Hoewel Pérez nog altijd een contract tot en met 2024 op zak heeft, lijkt hij voor de periode daarna op zoek te moeten gaan naar een nieuwe werkgever. Red Bull Racing heeft er geen geheim van gemaakt dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri een kans krijgt om te laten zien wat hij in zijn mars heeft, met het uiteindelijke doel: een zitje bij het Oostenrijkse topteam. Toch laat Yuki Tsunoda in 2023 ook zien dat hij aanspraak wil maken op het stoeltje van 'Checo' en Liam Lawson heeft in de afgelopen twee races aangetoond dat hij ook toe is aan een vaste plek binnen de koningsklasse. Daarnaast heeft Red Bull-teambaas Christian Horner er geen geheim van gemaakt dat Norris ook nog altijd een interessante coureur blijft.

'Één van de beste coureurs ooit'

De 23-jarige Norris begon dit seizoen met een erg matige MCL60, maar sinds de updates in Oostenrijk, lijkt de weg omhoog te zijn gevonden. De Engelsman heeft nog een overeenkomst met het team van McLaren tot en met 2025, maar is open en eerlijk over een mogelijkheid om een team te delen met Verstappen. "Het is zeker iets waar ik in de toekomst voor open zou staan. Ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat Max waarschijnlijk één van de beste coureurs ooit is in de geschiedenis van de Formule 1. Ik heb nooit tegen hem geracet tot ik in de Formule 1 zat, want ik zat altijd in de categorie onder [Verstappen]", zo legt hij uit.

'Zou ervoor openstaan'

Van Verstappen wordt vaak gezegd dat hij het maximale uit een auto kan halen en Norris onderschrijft dat. "Ik denk dat het niet uitmaakt in welke auto hij zit, hij zal op hetzelfde niveau kunnen presteren. Misschien met andere resultaten, maar op een vergelijkbaar niveau." Ook van Norris wordt gezegd dat hij wereldkampioenschapsmateriaal is en de Brit zou zichzelf dan ook willen testen tegenover Verstappen. "Ik denk dat het op dat moment geweldig zou zijn om met zo iemand samen te werken. Tegelijkertijd om te zien waar ik echt tegenover hem kan staan. Ik zou er open voor staan." Dat hoeft volgens hem niet eens bij Red Bull Racing te zijn, zo grapt Norris: "Ik heb hem laatst uitgenodigd bij McLaren. Dus als hij ooit wil komen, is hij van harte welkom."